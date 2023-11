Nem a védekezésről szólt a péntek esti bajnoki első pár perce, e mellé pedig egy extra kecskeméti dobóforma is érkezett a meccs elején, így a hazaiak hamar több mint tíz ponttal megléptek, 23–11. Zsíros tripláival ugyan zárkózott a Szedeák az első negyed végén, de így is kilencpontos hátrányban volt.

38–33-ra jött fel a szegedi csapat közeledve a nagyszünethez, amikor Wittmann jó triplája mellé még faultot is fújtak Woolridge-ra, ezzel a négy ponttal rögtön 42–33, majd Karahodzsics közelijével újra 11 pont a különbség, amikor időt kért Nikola Lazics. A félidő végi dobópárbajból végül a Szedeák jött ki jobban, és Woolridge távolijával hárompontos hátrányban volt a nagyszünetben, 50–47.

Locke kosarai nyitották a harmadik negyedet, a szegediek amerikaija gyorsan szerzett nyolc pontot, ennek is köszönhetően pedig már a Szedeáknál volt az előny. Elkapta a ritmust a Tisza-parti csapat, amely a lepattanókból sok gyors akciót tudott vezetni, öt ponttal is vezetett Nikola Lazics csapata. Bognár is elkapta a fonalat, majd Woolridge ismét egy negyedet lezáró triplával jelentkezett, amivel az utolsó negyed előtt 75–69-re vezetett a Szedeák.

Lendületben maradt a Szedeák, amely Bognár remek blokkja után tovább növelte előnyét, majd a magasember közelijével már a tízpontos előny is megvolt 74–84-nél. Az utolsó percre viszont egyetlen pont maradt ebből, Wittmann hármasa után, 92–93-ról jöhetett a negyedik negyed végjátéka. Locke tempója után Bogues kihagyta mindkét büntetőjét, Woolridge viszont egyet bedobott a vonalról. Wittmann újabb hármasa után három másodperc maradt, Locke büntetőzhetett, és nem remegett meg a keze, 95–98. Karahodzsics még eldobta a távolit, de pontatlan volt – izgalmas csatában győzött a Szedeák!

Nikola Lazics: – Tudtuk, hogy nem könnyű itt nyerni, így örülünk a győzelemnek. A Kecskemét jobb volt az első félidőben, szerencsére csak három pont volt a hátrányunk, rengeteg problémánk volt a védekezésben. A második félidőben sokkal jobban védekeztünk, a mi stílusunkban, ritmusunkban játszottunk. Tíz ponttal vezettünk, elkövettünk néhány butaságot, és szerencsénk is volt, hogy nyerni tudtunk. Sok sikert kívánok a Kecskemétnek, és köszönöm a szurkolóinknak, mert sokat segítettek nekünk a mai napon!

Kecskemét–SZTE-Szedeák 95–98 (28–19, 22–28, 19–28, 26–23)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 6. forduló. Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Praksch, Györfy, Farkas G.

Kecskemét: Sinik 4, Ivkovics 2, Bogues 21/6, Dramicsanin 6, Karahodzsics 16. Csere: Lawrence 22, Wittmann 24/15, Tóth B. Vezetőedző: Forray Gábor.

SZTE-Szedeák: Woolridge 26/6, Locke 25/9, Balogh, Bognár 16/3, Lake 16. Csere: Zsíros 6/6, Mucza 7/6, Cohill 2. Vezetőedző: Nikola Lazics.