– A télen érkezett a szegedi klubhoz, azóta ez volt az első gólja tétmérkőzésen. Várta már nagyon ezt a találatot?

– Egy ideje már valóban vártam rá én és a csapat is.

– Pedig a kapu előtt az egyik legtöbbet próbálkozó játékosa a kék-feketéknek...

– Ha nem is az első vagyok ebben a statisztikában, de a top háromban biztos, hogy ott a helyem. Éppen ezért is örültem nagyon a gólnak, amely előtt Doncsecz Leventétől remek passzt kaptam.

– Mondhatjuk, hogy amilyen szép, olyan fontos találat volt a Budafok elleni?

– Igen, mert így tudunk tapadni az első két helyhez, amely feljutást érhetne, illetve saját magam szempontjából is lényeges volt. A felkészülés jól sikerült, az edzőmeccseken már sikerült gólokat szerezni, de valahogy a bajnoki találkozókon ez nem jött össze egészen mostanáig.

– Két olyan ellenfél következik, amely vélhetően hasonló szellemben lép majd pályára, igaz, a Siófok és a Mosonmagyaróvár is otthon játszik. Mi kell ahhoz, hogy ne kelljen várni a 86. percig a vezető, netán győztes gólra?

– A Budafok ellen már az első félidőben is sok lehetőségünk, helyzetünk volt, irányítottuk a mérkőzést, talán nem volt szerencsénk. Az utolsó passzok, a döntések voltak rosszak, de ezeket a szituációkat mindenképpen átnézzük majd a heti munkában, és tanulhatunk belőle. A koncentrációt még inkább emelni kell, és akkor még hamarabb megszülethet az első gólunk.

– Sok az első helytől lévő kilenc pontos távolság?

– Most még korai erről beszélni. Többször is volt már arra példa, hogy aki az élen állt az NB II.-ben, a szezon végére akár el is fogyott. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy tapadjunk az első kettőre, és akkor tavasszal belátható távolságban leszünk.

– Ehhez viszont a győzelmek kellenek. Igaz, hogy nyolc meccs óta veretlen a Szeged-Csanád GA, de ebből hatszor döntetlent ért el a csapat. Ez mennyire zavaró?

– Tényleg jól hangzik ez a veretlenségi sorozat, de mindenkit frusztrált a sok iksz. Az a legfontosabb szerintem, hogy ha úgy alakul a meccs, és nem tudunk nyerni, legalább ne kapjunk ki, és legyen döntetlen a végeredmény. A nullánál az egy pont mégis csak több, de valóban voltak olyan meccsek, amelyeken a pontszerzés helyett győznünk kellett volna. Remélem, a Budafok elleni siker azt jelenti, kijöttünk a döntetlenszériából.

A bajnokság állása