A nehéz talajú pályán lejátszott SZVSE–Mórahalom meccsen mindhárom gól fejesből esett. A hazaiak egy órányi játékot követően jutottak előnyhöz, amikor Amariutei készítette le a labdát fejjel Albertnek, aki közelről befejezte az akciót. A hajrában Mezei szögletét Pócs csúsztatta a vendégek kapujába, majd a legvégén egy felívelt labda után Fodor szépített fejjel a vendégektől, de pontot már nem tudott menteni a Mórahalom.

Közel egy félidőn át teljesen egál meccset játszottak Tiszaszigeten, ám egy kapushibát követően a hazaiak újra előnybe kerültek, majd egy perccel később már kétgólos volt a különbség. Innen már nem volt visszaút a Szentesnek, a Tiszasziget végül hat gólt szerzett, és tartja második helyét.

Továbbra is harmadik a Kiskundorozsma, amely az idényben most szerezte a legtöbb gólját egy mérkőzésen. A dorozsmaiak négyszer is beköszöntek Ásotthalmon. A több játékosukat nélkülözni kényszerülő hazaiak ugyan egyenlítettek, és ekkor benne volt, hogy másképp is végződhet a meccs, ám végül a vendégek eldöntötték a találkozót.

A sereghajtó ellen javította az utóbbi hetek botlását az Algyő, így Fülöp Tibor csapata továbbra is harcban van a dobogós helyek egyikéért.

Zsinórban a negyedik sikerét aratta a Balástya, amely a Makó elleni győzelmével már a felsőházat jelentő, hatodik helyen áll a bajnokságban – egy nyíltsisakos összecsapáson a vendégek előtt is adódtak lehetőségek, de a kapu előtt ezen a napon pontosabb volt a Balástya.

Egymás után a nyolcadik meccsét is elveszítette a Hódmezővásárhelyi FC II., amely a Bordány otthonából volt kénytelen pont nélkül távozni. A bordányiak három vereség után tudtak javítani, és ennek a győzelemnek köszönhetően elléptek az Ásotthalomtól, és megközelítették az előttük álló Szentes–Makó duót.