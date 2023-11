Bajnokokat nevelünk.

A mottó 2023-ban is telitalálatnak bizonyult, amelyet az MVM Szegedi VE használ, hiszen az egyesület valóban bajnokokat nevelt ebben az esztendőben is. A nemzetközi és a hazai sikerek záporoztak, nem véletlenül végzett az élen az eredményességi pontversenyben a kajak-kenu szakág a magyar klubok között. Az utóbbi időben pedig elég sok minden történt a klubban is, hiszen azok után, hogy kiderült a fentebb említett adat, az eddigi ügyvezető igazgató, Petrovics Kálmán személyében új elnöke lett az MVM Szegednek, most pedig elérkezett az értékelés ideje is

Nézzük számokban az évet mindegyik szakág (kenu, kajak, parakenu, evezés) összevetésében!

30 – ennyien vettek részt a klubból nemzetközi versenyeken.

39 – ennyi nemzetközi érem jött össze.

141 – az országos bajnoki érmesek száma.

63 – az országos bajnokok száma.

145 – ennyi országos bajnoki érmet gyűjtöttek a sportolók.

5 – a klubból ennyien szereztek olimpiai kvótát.

17 – a masters sportolók idei aranyérmeinek száma.

A számok elég sok mindent elárulhatnak, például azt, milyen sokrétű a klub palettája, azaz széles az alap, eredményes a csúcs.

– A bajnok fogalom alatt sok mindent lehet érteni, és a szlogenünk szellemisége révén akarattal, hittel, munkával nagyon sok szép eredményt értünk el. Együtt próbálunk nagyobbat, jobbat alkotni, eredményesebbek lenni. A versenytársak is készülnek, de mi az, amiben mi előrébb tartunk? A közösségi csapatmunka. Köszönet jár a családoknak, hiszen ők biztosítják azt a hátteret, amely révén a gyerekek a szenvedélyüknek élhetnek. Köszönet az edzőknek, a támogatóknak, a szurkolóknak, a médiának, a szövetségeknek, az egyesület tisztségviselőinek. Jó veletek együtt lenni, dolgozni, ünnepelni – mondta Petrovics Kálmán, a szegedi klub új elnöke.

– Az épek és a parasportolók által megszerzett 19-ből 5 olimpiai kvótát Szeged hozott össze, ez nagyon nagy dolog. Idén sem történik más, mint az eddigi években: megköszönöm mindenkinek, amit tett a kajak-kenu pontverseny megnyeréséért. Azt látom, hogy mindig mindenben a legjobb akar lenni ez a közösség, egy igazán fantasztikus csapat alakult ki az évek során, illetve az edzők a klub kötelékéből kerülnek ki, akik mint példaképek mutathatják az utat a fiataloknak. Ebben a teremben csak bajnokok ülnek – nyilatkozta Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke.

– Szegedre egy evezősnek jönni mindig jó, hiszen mindegyiknek a város a második otthona. A sportág eredményes éven van túl nemcsak hazai, hanem nemzetközi téren is, és a szegedi szakosztály ebben fontos szerepet vállalt – értékelt Cseh Ottó, a Magyar Evezős Szövetség elnöke az eseményen.

És végül egy különdíj: az egyesület evezős szakosztálya minden évben jutalmazza a szakág legjobbját, ezúttal az ifjúsági Európa-bajnoki

bronzérmes, országos bajnok Kunstár Simon érdemelte ki a Soós István díjat.