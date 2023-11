A csütörtökön, a magyar kupa nyolcadddöntőjének első felvonásán aratott győzelmet követően ezúttal a bajnokságban találkozott a Vidux-Szegedi RSE és a MAFC. Jól kezdett a Tisza-parti gárda, majd az első megnyert szett után egy szoros játékot tudott megnyerni a fővárosi gárda, ezzel kiegyenlített. A harmadik játszmában a MAFC irányított, és magabiztosan hozta azt, így már a vendégek voltak előnyben. A negyedik játszmában el is dőlt a meccs, bár a szezon során többször vívott ötszettes csatát a szegedi gárda, ezúttal nem ment el eddig ez a bajnoki. 22–22-nél két vendég pont következett, amivel el is dőlt a meccs, a MAFC visszavágott a kupában elszenvedett vereségért. A Vidux-Szegedi RSE ezzel első vereségét szenvedte el hazai pályán a bajnokságban, legközelebb pedig szombaton a MÁV Előre vendégeként lép pályára.

Berkes Zoltán: – Köszönöm a srácoknak, hogy többen betegen is vállalták a találkozót. Úgy mentünk bele ebbe a meccsbe, ahogy azt kell. Azaz fegyelmezetten, betartva azokat az utasításokat, amiket megbeszéltünk. A motivációval és az akarással egyáltalán nem volt baj, viszont a második játszmától sajnos rossz döntéseket hoztunk, amivel a MAFC-ot újra játékba hoztuk, magunkat meg egy picit lehúztuk. Amikor újra elkezdtük betartani a megbeszélteket, akkor már nem találtuk a meccs ritmusát, és pszichésen nem tudtunk visszatalálni a meccsbe. A betegségek a 3. szettben kiütköztek, emiatt például a blokkban sem találtuk a ritmust. Bár kis túlzással földbe döngöltek minket a játszmában, nincs valójában ekkora különbség a két csapat között, de a sok kis apró hibának ez lett a vége. Amire csütörtökön oda tudtunk figyelni, arra most nem. Kiszámítható volt a játékunk, amit ki is használt az ellenfél.

Vidux-Szegedi RSE – MAFC-BME 1:3 (25-18, 23-25, 15-25, 22-25)

Férfi röplabda Extraliga, alapszakasz, 8. forduló, Szeged, újszegedi sportcsarnok, 170 néző. Vezette: Szél, Horváth.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Bodnár, Gönczi, Kiss G., Pozzobon, Csányi. Csere: Borsi (liberó), Polyák (liberó). Kasnyik, Szepesi, Pintér, Honti, Sarnyai, Demcsák. Vezetőedző: Berkes Zoltán.

MAFC-BME: Katona, Bandi, Oláh, Reyes, Altunaga, Kocsondi. Csere: Benkő (liberó), Tamási, Zeitler, Balogh, Sárik-Veress. Vezetőedző: Pápai Péter.