Karrierje során egy középiskolai meccsen ért már el egyszer tripla-duplát Ryan Woolridge. Az SZTE-Szedeák amerikai irányítója a Szolnok ellen zárt hasonló mutatókkal (20 pont, 16 lepattanó, 10 gólpassz), nem mellesleg két igazán emlékezetes zsákolást is bemutatott, és az eddigi hét meccsen nyújtott teljesítményével magasan vezeti a VAL-átlagok listáját.

– Beszéltem az ügynökömmel a szegedi ajánlatról, és azt mondta, úgy gondolja, ez egy remek lehetőség lenne számomra, hiszen itt vezér lehetek, és biztosan meglesz a játékpercem is, ez pedig hasznos lenne számomra. A G League-ben nem kaptam annyi percet, mint szerettem volna. Nem kimondottan Európa volt a célom a nyáron, az volt a fókuszban számomra, hogy olyan helyre kerüljek, ahol sokat lehetek a pályán, hiszen imádok játszani – válaszolta arra a kérdésre, hogyan került a nyáron a Szedeákhoz.

Woolridge jelenleg is egyetemi tanulmányokat végez, az üzleti menedzsment szakon megszerzett diplomáját követően jelenleg mesterszakos képzést végez szervezeti vezetés szakon. Reggel, még az edzések előtt tanul, ha pedig van egy kis szabadideje, akkor jöhet a Call of Duty nevű videojáték.

– Amikor gyerek voltam, apukám minden sportra elvitt. Amerikai futballoztam, kosárlabdáztam és baseballoztam is, az utóbbi ment egyébként a legjobban. A gimnáziumi edzőm állított választás elé, mert akkoriban is baseballoztam és kosárlabdáztam, és végül a kosárlabdát jobban szerettem, annak ellenére, hogy a baseballban voltam a legjobb – mondta annak kapcsán, hogyan vált belőle profi kosárlabdázó. Woolridge nehéz időszakot is megélt, hiszen édesanyja és édesapja is küzdött a rákkal, de ma mindketten jól vannak.

Az SZTE-Szedeák kiválóan kezdte a szezont, hét forduló után a harmadik helyen áll, szombaton pedig a Körmend vendége lesz.

– Minden meccs más. A múltban aratott győzelmek nem jelentenek semmit, nagyon hosszú a szezon, bármi előfordulhat. Ahogy zsinórban nyeri a csapat a meccseket, úgy benne van, hogy lesz egy nyeretlenségi szériánk is. Nekünk mindig a következő feladatra, a következő ellenfélre kell fókuszálnunk – tette hozzá a szegediek irányítója.