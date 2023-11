Fontos meccs várt a Vásárhelyi Kosársulira, amely az Eger csapatát fogadta péntek este a Hódtói sportcsarnokban.

Hullámzóan kezdődött a meccs, tíz perc után négy ponttal a vendégek vezettek, és bár a második negyed közepén 34–32-nél átvette a vezetést a Kosársuli, az utolsó percek a hevesieknek sikerültek jobban, és négy ponttal vezettek a félidőben.

A nagyszünetet követően Balogh vette hátára a Kosársulit: betörése, triplája, majd zsákolása után gyorsan eltüntette a vendégek hétpontos előnyét, majd a negyed végén Kelemen hármasa és Kass közelije után már nyolccal vezetett a Kosársuli, 56–48. Csakhogy jött egy 9–0-ás egri futás a negyedik negyed elején, és újra nyílt volt a meccs. Záporoztak a triplák, ebből viszont a Kosársuli jött ki jobban, és ugyan az Egernek volt még egy feltámadása, 73–71-nél egy labdára zárkóztak, de a végjátékban higgadtabb volt a Vásárhely, és kilencpontos győzelmet aratott a dupla-dupláig jutó Bálint (25 pont, 12 lepattanó) vezérletével.

Jövő pénteken a Nagykőrös csapatát fogadja a Vásárhelyi Kosársuli a következő fordulóban.

Utasi Gábor: – Úgy gondolom, remek hangulatú és közönségszórakoztató mérkőzésen vagyunk túl. A srácok ma is megmutatták, hogy az utolsó pillanatig tudnak küzdeni. Megint a végén sikerült eldöntenünk a meccset, ez mutatja, mekkora tartás van bennük: túllendültünk a hullámvölgyeken a mérkőzés során, és a második félidőre összeállt a védekezésünk, valamint a támadójátékunk is. Bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz.

Vásárhelyi Kosársuli-Eszterházy SC 83-74 (16-20, 18-19, 22-13, 27-22)

Férfi kosárlabda NB I./B., Zöld csoport, 9. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: dr. Varga, Borgula, Fodor.

Kosársuli: Borbáth 11/3, Balogh 16/6, Pinnyey 5/3, Kelemen 17/12, Bálint 25/9. Cserék: Knyur 5/3, Bősz 2, Kass 2, Filak, Megyesi. Vezetőedző: Utasi Gábor.

Eszterházy SC: Botka 14/9, Gilszki 7, Bajusz 8/6, Szicsák 20, Rékasi 10. Cserék: Pomázi 12/3, Lengyel 3/3, Kerekes, Hőgerl, Sárosi. Vezetőedző: Klepej Roland.