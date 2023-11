Két hét szünet után lépett újra pályára a Vidux-Szegedi RSE, amely a Dágot fogadta az újszegedi sportcsarnokban.

Fordulatos játékot követően , 2:1-es szegedi vezetéssel érkeztünk meg a negyedik szetthez, Itt azonban nem tudta lezárni a meccset a Szeged, a vendégek kétpontos előnyét ugyan többször is eltüntették, de a Dágé lett a szett, így a szezon hatodik mérkőzésén már ötödjére jöhetett az ötödik, mindent eldöntő szett.

Ebből ezúttal is jól jött ki a Tisza-parti gárda, amely korán hárompontos előnybe került, és őrizte is ezt a térfélcserét követően. 14–7-nél a vendégek még ugyan szépítettek, de Pozzobon lezárta a találkozót, így a negyedik győzelmét is öt szettes csatában szerezte meg az SZRSE. Ami a folytatást illeti, Csányi Dánielék szombaton a sereghajtó, eddig nyeretlen Dunaújváros vendégei lesznek a következő fordulóban.

Berkes Zoltán: – Hatalmas skalpot gyűjtöttünk ma a Dág ellen, hiszen egy borzasztóan erős, és kellemetlen röplabdát játszó csapatról van szó. Nem véletlen, hogy nagy múltú, komoly extraligás csapatokat is rendre meglepnek. Csalóka, mert úgy tűnhetett, hogy könnyű ellenük pontot szerezni, vagy hogy hamarabb is eldönthettük volna a találkozót, ám nagyon meg kellett dolgozni a pontokért. A Dág pedig egyáltalán nem adta könnyen magát. A győzelem annak fényében még jobban felértékelődik, hogy az elmúlt két hetünkben nem kerültek el minket a sérülések és a betegségek, de ebből is fel tudunk állni, és nagyon fontos győzelmet arattunk, amiért hatalmas gratuláció jár a srácoknak!

Vidux-Szegedi RSE–Dág KSE 3:2 (23–25, 25–22, 28–26, 20–25, 15–8)

Férfi röplabda Extraliga, alapszakasz, 6. forduló, Szeged, újszegedi sportcsarnok, 255 néző. Vezette: Szél Márta Judit, Gyulai Géza.

Vidux-Szegedi RSE: Bodnár, Gönczi, Honti, Kiss G., Pozzobon, Csányi. Csere: Borsi (liberó), Kasnyik, Szepesi, Pintér, Sarnyai. Vezetőedző: Berkes Zoltán.

Dág KSE: Krupánszki, Kun, Szabó B., Sow, Flachner, Csordás. Csere: Farkas R. (liberó), Czibula, Tarr, Bandi, Nagy P . Vezetőedző: Buzás Miklós Dániel.