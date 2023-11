Szombaton megérkezett Bitolába, hétfőn pedig bemutatták a szurkolóknak Filip Kuzmanovszkit. Az észak-macedón válogatott balátlövő leigazolását az elmúlt héten jelentette be az Eurofarm Peliszter. Szegeden még nem léphetett pályára, de a klub közlése szerint szerdán este már rá is számíthat Braniszlav Angelovszki, a Peliszter vezetőedzője, aki egyben a klub sportigazgatója is.