Két világversenyen szerepeltek a közelmúltban a makói erőemelők. A Kiskunfélegyházán megrendezett GPC World Championship versenyen négy érmet szereztek a Mr. Power Sportegyesület versenyzői.

Az open korcsoportban, a -125 kg-os súlycsoportban induló Fülpesi Tibor összetettben a harmadik helyet szerezte meg, miután 840 kg-os totált teljesített, ez egyéni csúcsot jelent számára. Guggolásban a 315 kg-os teljesítménye szintén egyéni csúcs, e mellé egy 205 kg-os fekvenyomás, valamint egy 320 kg-os felhúzás társult. Mata Ferenc aranyérmet nyert a juniorok -90 kg-os súlycsoportjának fekvenyomásában, miután 185 kg-ig jutott, ezzel egyéni csúcsot is döntött. Szintén bajnok lett az ifjúságiak -90 kg-os súlycsoportjának felhúzásában Hegedűs Máté, aki 222,5 kg-al döntött egyéni csúcsot. Az open korcsoportban a -82,5 kg-osok között induló Mari Márkó 730 kg-os összeteljesítményével (260 kg-os guggolás, 185 kg-os fekvenyomás és 285 kg-os felhúzás) ezüstérmes lett összetettben, miután mindhárom versenyszámban egyéni csúcsot döntött. Végh Mátyás az open korcsoport -100 kg-os súlycsoportjában lett végzett negyedik helyen a 700 kg-os totál (255 kg-os guggolás, 165 kg-os fekvenyomás és 280 kg-os felhúzás) teljesítményével.

Hárman is Majoros Róbert, a makói klub edzőjének mentorálása mellett készültek a versenyre. Közülük Tumpek Róbert az open korcsoport -110 kg-osok súlycsoportjában végzett második helyen, egy 900 kg-os, egyéni csúcsot jelentő totállal, miután mindhárom versenyszámban egyéni csúcsot döntött (355 kg-os guggolás, 190 kg-os fekvenyomás és 355 kg-os felhúzás). Ugyanitt indult Németh Krisztián is, aki guggolásban (240 kg) és felhúzásban (245 kg) is második lett. Deli Tamás a masters korcsoport -110 kg-os súlycsoportjábn guggolásban (267 kg) és felhúzásban (297,5 kg) is világcsúccsal tudott aranyat nyerni.

Bécsben rendezték meg a WUAP világbajnokságot, ahol Tumpek Róbert szerzett világbajnoki címet az open korcsoport -110 kg-os súlycsoportjában egy 870 kg-os összetett eredménnyel. Guggolásban 345 kg, fekvenyomásban 185 kg, míg felhúzásban 340 kg volt a teljesítménye, amivel az abszolút rangsorban a harmadik helyen végzett. Antal Zsolt az ötödik helyen végzett a masters korcsoport -110 kg-osok fekvenyomó versenyében a 182,5 kg-os teljesítményével.

A Mr. Power Sportegyesület számára hamarosan itt a következő kihívás, hiszen november végén a lengyelországi, XPC világkupán vesznek részt, ahol hat fővel versenyeznek majd.