Nem várt könnyű bajnoki a Szentesre, hiszen az Euro Kupában remeklő, a csoportkörből egy meccsel a vége előtt már továbbjutott BVSC vendégeként ugrott medencébe. A Kurca-partiak vezetőedzője, ezúttal a szentesi születésű Pászti Benedeknek szavazott bizalmat, de rajta kívül saját nevelésű játékosként ott volt a 18 éves Molnár Barnabás is a keretben, aki élete első OB I.-es gólját is meglőtte, ráadásul kétszer is sikerült betalálnia a zuglói hálóba. Kürti-Szabó is a város szülötteként játszott, míg Bozó már a rutint képviseli a Szentesben.

A BVSC két négy–nullás sorozata között született egy szentesi találat, így hamar eldőlt a három pont sorsa. A meccs közepén produkált egy szebb periódust a Metalcom, akkor 9–5-ig zárkózott fel, az utolsó bő egy negyedre viszont szétesett a védekezése és 18–7-es vereséget szenvedett.

Az év utolsó meccsén szombaton 19 órától a Honvéd vendége lesz a Szentes.

Kis Gábor: – Gratulálok a BVSC magabiztos sikeréhez. Szomorú vagyok a tizenegy gólos vereség miatt, nekem először most nem tetszett a mérkőzés képe. Nem azzal volt a gond, hogy nem akartunk eléggé, mert akartunk és hajtottak a fiúk, de ez a minimum. A meccs sokkal több periódusában játszottunk rosszul, mint jól. Gyakorlatilag a játékidő hatvanöt-hetvenöt százalékában nem vízilabdáztunk megfelelően, ami a nagycsapatok ellen sem volt így eddig. Hamar nagyobb előnyre tett szert a BVSC, majd a bátrabb játékunknak hála feljebb tudtunk kapaszkodni. Ekkor már azt láttam, amit szerettem volna, csak kevesebb ideig. Szétesett a védelmünk, olyan hibákat csináltunk, amiket ennek a csapatnak már nem szabadna. Nem vagyok elégedett, de folytatjuk a munkát!

BVSC–Metalcom Szentes 18–7 (3–0, 6–4, 5–1, 4–2)

E.ON férfi vízilabda OB I., 12. forduló. Budapest, Szőnyi úti uszoda. Vezette: Csizmadia, Tóth K.

BVSC: Györke – Tátrai 4, Mészáros M., Csacsovszky E. 3, Csacsovszky A. 1, Gyárfás 4, Horváth Á. Csere: Csapó 2, Mészáros Cs. 1, Kovács P. 2, Gál 1, Bundschuh, Balogh. Vezetőedző: Kemény Kristóf.

Szentes: Pászti – Bozó, Magyar 1, Vékony, Szatmári, Csorba, Biros 1. Csere: Pethe, Asanin, Vismeg B. 1, Kürti-Szabó M. 1, Hajdú 1, Molnár B. 2. Vezetőedző: Kis Gábor.

Gól – emberelőnyből: 5/4, ill. 11/4.

Ötméteresből: 1/1, ill. -.

Kipontozódott: Horváth Á., Balogh, ill. Hajdú.