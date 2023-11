Áprilisban a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellen 46–30-ra nyertek Miguel Martinsék, jelenleg a lőtt gólok számában ez jelenti az Aréna-csúcsot a Pick Szeged számára. A végén közel jártak ehhez a Tisza-partiak a negyvenkét találattal, de az első félidő lassabb játékán a csúcsdöntés elcsúszott.

Egri góllal indult a találkozó másfél perc után, amire négy szegedi jött válaszként. Nem illetődtek meg ettől a vendégek, pillanatok alatt csináltak ők is egy 4–0-s sorozatot, majd a 11. percben már 6–4-re vezettek a hevesiek. Természetesen nem tartott ki sokáig a vendégek előnye, de a döntetlen körül eredményt egészen a 24. minutumig és 10–10-ig görgették. Ekkor Bodó átlövésgóljaival megszilárdult a hazai előny, 16–13-mal vonulhattak szünetre a csapatok.

A második játékrész lehengerlő szegedi játékot hozott. Már a 38. percre kialakult a tízgólos különbség 25–15-nél. Az első félidőben Nagy Martin, a másodikban Emil Kheri Imsgard állt a kapuban, mindketten nyolc-nyolc védéssel zártak.

Bánhidi, Kalaras, Mikler és Frimmel is pihenőt kapott Kárpátitól. Az utolsó húsz percben viszont nélkülük is potyogtak a Pick-gólok, Jelinic és Sostaric szállította a lerohanásokat, de Mackovsek beállóból lőtt góljai is élményszámba mentek. Tükörsima és sérülésmentes két ponttal gazdagodott a Szeged az Eger ellen.