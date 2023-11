Három hétvége, három különböző korosztály csatája – talán ez az egyik legfontosabb változás a korábban megtapasztalt Zengő Alföld Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótornákkal szemben.

A mostani szervezés alapján minden generáció egy hétvégére összpontosíthatja az erőtartalékait, így a 45 éven felülik kezdik az eseményt december 2-án, aztán következnek a 35 éven felüliek december 9-én, a nyílt kategória résztvevői pedig december 16-án és 17-én csapnak össze – és ezek még csak a csoportküzdelmek időpontjai.

Az igazi nagy durranás december 27-én következik az újszegedi sportcsarnokban, amikor a három korosztály elődöntőit, valamint fináléit rendezik – bronzmérkőzések nem lesznek –, miközben tervben van egy gálameccs, valamint az új évezred játéka, a teqball népszerűsítése is.

– Az a terv, hogy a 35 és a 45 éven felüliek tornáján nyolc-nyolc csapat indulhat, azaz a csoportküzdelmeket lebonyolítjuk az említett két szombaton, innen az első kettő jut el a gálanapra. A nyílt kategóriában a 16 helyre már csak néhány jelentkezést fogadunk el, de éppen a létszám miatt két naposak lesznek a csoportok küzdelmei, és itt negyeddöntőket is rendezünk. Az idősebb korosztályokban a minőség miatt maximalizáltuk a létszámokat, éppen ennek köszönhetően +45-ben jön Szerbiából a legutóbbi döntős Eurosweet, az Amnézia, a kiskunfélegyházi Maxx Autó, a Vojvodina, míg +35-ben a Kecskeméti TE, a Honvéd, a Maxx Autó itt is, illetve a legutóbbi Kék Mókuson a nyílt kategóriát megnyerő Zengő Alföldre épülő Vár Söröző, de a fiatalok mezőnyében szintén találhatunk komoly csapatokat Szegedről, illetve Szeged környékéről, valamint a néhány évvel ezelőtti győri NB I.-es csapatot, valamint budapesti futsalosokra számító együtteseket. Örülök, hogy ilyen népszerű az esemény – mondta Bodó Attila, aki a Szegedi Sport és Fürdők Kft. több évtizedes tapasztalatát is felhasználhatja segítségként a közös szervezésben.

A gálanap világbajnok teqballosok fellépését hozza el, valamint egy olyan gálameccset, amely igazi csemege lehet a szurkolóknak – részletek később.