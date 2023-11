Bánhidi Bencére és Gleb Kalarasra továbbra sem számíthatott a szegedi szakmai stáb sérülés miatt, míg Imsgard és Dzialakiewicz kimaradt a meccskeretből. Ismét benne volt viszont Fekete Gellért, aki újból góllal hálálta meg a bizalmat.

Nagy Martin kezdett a szegedi kapuban, aki a védelemtől nem kapott kellő támogatást. Így sem maradt védés nélkül, sikerült ziccert is hárítania, de potyogtak a dabasi gólok is rendesen. Negyedórát követően 12–10-re a Pick vezetett, húsz perc elteltével viszont már 14–15 állt az eredményjelzőn. A nem a gyorsaságáról híres Koller cseleire sem találták mindig az ellenszert a hazai védők, ahogy Bálint Bence is sok gondot okozott Mackovsekéknek. Az utolsó pillanatokban a négygólos előnyért támadott a Dabas, de Mikler védte Koller ziccerét, a lerohanást pedig még Szita bevágta, így 22–20-as vendégelőnnyel vonultak pihenőre a csapatok.

A 37. percben 24–23-nál vette át a vezetést a Szeged,de nem adta könnyen magát a Dabas. A 46. minutumban még 28–27-nél járt a tábla, miközben még Mikler is betalált üres kapura. A hajrára elfogyott a hatalmas küzdő Dabas, amely így is alaposan megizzasztotta a Szegedre, amelyre szerdán 18.45-től rendkívül fontos Bajnokok Ligája-mérkőzés vár Zágrábban.

Kárpáti Krisztián, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Láttam videófelvételeken, hogy a Dabas egyre jobb formában van, mondtam is a csapatnak, hogy vegyék komolyan a mérkőzést az első perctől kezdődően. Kevés időnk volt a felkészülésre egy hosszú, éjszakai utazást követően, mindössze egy regenerációs edzést követően. Az első félidőben kerestük a távolságokat, a Dabas viszont jól játszott, gratulálok nekik ehhez. A szünet után kockáztatni kellett Gabert, védekezésben is használtuk kisebb sérüléssel. Úgy éreztem, muszáj. Mikler is fontos labdákat védett, de a mutatott játékunk védekezésben sehol sem lesz elég a jövőben.

Szilágyi Benjámin, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa: – Nagyon jól játszott a Dabas, mi peddig rosszul és fáradtan az első félidő során. Nekünk rontottak, amit nem tudtunk kezelni. A szünet után már jobban kézilabdáztunk, de ennél többre lesz szükségünk Zágrábban ahhoz, nyerjünk, amiért mindent meg is teszünk.

Tomori Győző, a Dabas vezetőedzője: – Elégedett vagyok az egész mérkőzéssel, de gratulálok a Szegednek a két ponthoz, ez a legfontosabb számukra. Sejtettem, hogy akadhat lehetőségünk a Szeged ellen az utazás és a sok sérült miatt, amit nagyon jól kihasználtunk. Nagyon örülök, hogy az első félidőt huszonkét góllal zártuk, a második félidőre viszont összeállt a hazaiak védekezése és ezzel megváltozott a játékkép, valamint elfáradtunk és bele hibáztunk. Talán lehetett volna ma keresnivalónk, de elfáradtunk.

Bálint Bence, a Dabas játékosa: – Gratulálok a Szegednek a győzelemhez! Két fontos mérkőzésünk van, a szegedi bajnokit az ezekre való felkészülésnek használtuk fel. Megbeszéltük, hogy bátran nekimegyünk a hazaiaknak, ami sikerült. Jó döntéseket hoztunk, így vezettünk, de a második játékrész során többet hibáztunk és elfáradtunk.

OTP Bank-Pick Szeged–Dabas 38–33 (20–22)

Férfi kézilabda NB I., 11. forduló. Szeged, Pick Aréna, 1754 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

Szeged: Nagy M. – Szilágyi 4, Stepancic 6, Mackovsek, Jelinic 4, Bodó 5, Bombac 2. Csere: Mikler 1 (kapus), Gaber 1, Martins 3, Szita 2, Frimmel 4/3, Garciandía 2, Molina, Sostaric 3, Fekete G. 1. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Dabas: Pallag – Ács 1, Z. Horvat 7/4, Bálint B. 6, Szöllősi Sz. 3, Koller 6, Katona 2. Csere: Nagy T. (kapus), Garajszki 2, Fekete B. 3, Laurinyecz 1, Bognár 2. Vezetőedző: Tomori Győző.

Hétméteres: 4/3, ill. 4/4.

Kiállítás: 4, ill. 10 perc.