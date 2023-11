Vuk Pavlovics váratlan távozását követően ideiglenesen Utasi Gábor irányította a Vásárhelyi Kosársuli férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjában szereplő csapatát.

A klub hivatalosan is bejelentette, hogy az ideiglenes tréner teljesítménye meggyőzte az egyesület vezetését, így felkérték, vállalja el a csapat irányítását, ezt pedig el is fogadta. Segítője másodedzőként Sasa Vejonovics lesz, aki korábban éveken át játszott is a Kosársuliban, és eddig utánpótlásedzőként dolgozott.

Az új szakmai stáb a pénteken, 18.30-kor kezdődő, Nagykőrös elleni mérkőzésen debütálhat a Hódtói sportcsarnokban. A Pest vármegyeiek tavaly még a Piros csoportban játszottak, de jelenleg csak hellyel előzik meg a tabellán a nyolcadik helyen álló Kosársulit.