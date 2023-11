Duplázott La Coruna súlyemelő klubja a spanyol csapatbajnokságon, miután a férfiaknál és a nőknél is ők állhattak fel a dobogóra a Valencia mellett található Cullerában rendezett döntőben. A csapat tagja volt a szegedi Nagy Péter is, aki éppen az elmúlt héten nyerte meg tizenkilencedik magyar bajnoki címét. Spanyolországban hetedik alkalommal nem találtak legyőzőre, sorozatban harmadszor nyerték meg a csapatbajnokságot úgy, hogy Nagy is őket erősítette.

– Gratulálok a férficsapatomnak a sorozatban harmadik bajnoki címéhez, és a hölgyeknek is jár a gratuláció, mivel ők is győztek. Ami engem illet, nagyon jól jöttek a súlyok, régen éreztem magam ennyire jól versenyen. Hat jó fogást emeltem, szakításban 165 kilogramm, lökésben pedig 210 kiló lett a vége – összegezte a spanyolországi teljesítményét Nagy.

Hozzátette, ha ezt a formát át tudja menteni a katari világkupára – amelyen december 14-én emel majd –, akkor abból akár egy idei legjobb eredményt is kihozhat.