Magabiztos sikert aratott az Ulszan Hyundai labdarúgócsapata az ázsiai Bajnokok Ligájában. A dél-koreai csapatnál kezdőként kapott szerepet a thaiföldi Pathum United elleni idegenbeli meccsen, és ezúttal is fontos szerepet töltött be csapata sikerében. A forráskúti támadó a két csapat első mérkőzésén mesterhármast szerzett, most pedig csapata első két találatánál egyaránt egy-egy fontos passzal jelentkezett: előbb remekül készítette le a labdát a bal szélen érkező társának, a lapos beadásból pedig öngólt vétett az ellenfél védője, majd egy remek ütempasszal segítette a támadást, aminek a végén megduplázták előnyüket. A meccset az Ulszan 3–1-re nyerte, Ádám Martint pedig a 79. percben cserélték le.

Ezzel egyébként nagyon közel került az Ulszan a továbbjutáshoz az ázsiai Bajnokok Ligája csoportköréből. A I csoport utolsó fordulója előtt a dél-koreai bajnok 9 pontot gyűjtve a kvartett második helyén áll, a december 12-én esedékes zárófordulóban pedig azt a japán Kawaszaki csapatát fogadja, amely már biztos csoportelsőként várhatja a hatodik forduló mérkőzéseit.

Az Ulszanra addig még egy bajnoki vár, a már biztosan aranyérmes klub a rájátszás felsőházának utolsó fordulójában a Jeonbuk csapatát fogadja, magyar idő szerint vasárnap hajnal 6 órától.