Hét meccsből már az ötödik győzelmét könyvelhette el hétvégén a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata, amely az Extraliga alapszakaszában a Dunaújvárost is legyőzte hazai pályán. Ezzel az újonc szegediek a tizenkétcsapatos mezőnyből az előkelő ötödik helyet foglalják el, és ebben a naptári évben még öt meccs vár rájuk a bajnokságban. A Tisza-partiakra sűrű napok várnak, hiszen ezen a héten kétszer is pályára lépnek, csütörtökön és vasárnap is a MAFC lesz az ellenfél. Előbb a magyar kupában idegenben, majd vasárnap a bajnokságban az újszegedi sportcsarnokban találkozik a két csapat.

– Nem akarok nagy terhet rakni a srácok vállára, így csak annyit kérek tőlük, hogy játszunk jól, ahogy valójában tudunk, és elégedetten jöjjünk le a pályáról, aztán meglátjuk, mi jön ki belőle. Nem ismerjük a MAFC-ot, nem játszottunk még velük, nem tudjuk, milyen játékerőt képviselnek. Az eddigi szereplésük is igen vegyes képet mutat, így nem tudjuk, éppen melyik arcukat mutatják majd ellenünk. Ugyanez igaz ránk is, de örülnék, ha mi nem a Dunaújváros ellen mutatott játékunkat mutatnánk – mondta a meccs előtt a klub honlapján Berkes Zoltán, a Vidux-Szegedi RSE férficsapatának vezetőedzője.

A fővárosi ellenfél eddigi hat lejátszott meccséből egyet tudott megnyerni öt vereség mellett. A kupában a legjobb nyolc közé kerülés lesz a tét a két csapat számára, az első felvonást csütörtökön 20 órától rendezik, míg a párharc visszavágóját december 6-án, 19.30-tól játsszák le a felek az újszegedi sportcsarnokban.

A klub női csapatára is kupameccs vár a hétközben, Milodanovics Andrea NB I.-ben szereplő tanítványai ma 19 órától az Extraligában szereplő Kaposvár csapatát fogadják a József Attila Általános Iskola tornatermében.