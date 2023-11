Az első félidő első felében háromszor is beköszönt a jó formában lévő MTK, így korán eldöntötte a meccset a St. Mihály otthonában. Siklér két, szinte ugyanolyan szituációból szerzett gólt, az alapvonalról előbb magasan tették középre a labdát, ekkor fejjel volt eredményes a vendégek játékosa, majd nem sokkal később egy lapos centerezést passzolt a bal alsóba. Egy jobb oldali beadást Mészáros lőtt kapásból Schildkraut kapujába, nem találta a ritmust a St. Mihály, és a vendégek magabiztosan vezettek – a szünet előtt azonban Knezevics egy labdaszerzés a tizenhatoson belülről lőtt a jobb sarokba, így szépített.

A második félidő elején Zágor maradt üresen, amit ki is használt egy indítást követően – a folytatásban ugyan akadtak lehetőségei a szegedieknek, de Knezevics hajrában lőtt, szépségdíjas gólja maradt csak a végére, így az MTK zsinórban hatodjára nyert, a St. Mihály nem tudott meglepetést okozni.

Vajda Fangyó: – Próbáltunk keményen védekezni, de korán három góllal vezetett az ellenfél. Továbbra is rengeteg játékosunk hiányzik, de próbáltuk kihozni a legjobbat a mai meccsből. Az első félidőben bent ragadtunk az öltözőben, a szünet után a fiataljainkban volt akarat, több helyzetünk is volt. Kompaktabbak voltunk, mint az első félidőben. Budaörsön muszáj nyernünk a jövő héten, bízom benne, hogy a betegeink is visszatérnek.

KÉSZ-St. Mihály Szeged–MTK Budapest 2–4 (1-3)

Női labdarúgó NB I., 10. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, vezette: Török Mihály (Nyeste, Jávorka)

St. Mihály: Schildkraut – Farkas N. (Suták, 73.), Papp, Micic (Ezer, a szünetben), Knezevic, Balázs (Juhász E., a szünetben), Ónodi (Sajti, 89.), Jovanovic (Balázs, a szünetben), Németh Zs. Edző: Vajda Fangyó.

MTK: Erős – Fáradi-Szabó, László, Zágor, Murár (Dubuc, 58.), Barkóczi (Legendás, 58.), Mészáros (Tenyei-Tóth, 72.), Palama, Pataki, Bokor, Siklér (Voila, 72.). Edző: Makrai László.

Gólszerzők: Knezevic (37., 85.), ill. Siklér (5., 17.), Mészáros (23.), Zágor (57.).