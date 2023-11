A 100 méter gyorson megvédett bajnoki címe után 100 méter háton is aranyérmet nyert Ugrai Panna: a rövidpályás ob második napján sikerült egyéni csúcsot döntenie a 100 hát döntőjében a Hód Úszó SE versenyzőjének, és 58.67-es idejével megelőzte Molnár Dórát, így újabb bajnoki címet szerzett.

Nem sokkal később újabb döntő várt Ugrai Pannára, 50 méter gyorson a legjobb idővel került fináléba, ahol az előző négy év bajnokával, Senánszky Petrával csatázott nagyot. Végül nyolc századalmásodperccel Senánszky bizonyult jobbnak, de Ugrai Panna először úszott 25 másodpercen belül, 24.90-es idővel ért célba, és ezüstérmet szerzett.

– Mindig a százas távokat imádtam a legjobban, örülök az ötvennyolcas időnek. Erről az aranyéremről biztosan a második forduló jut majd eszembe, ahol alig értem el a falat. Tanítani lehetne, hogy ne csináljuk... Ötven méteren közel volt Petra, de ezen a távon ő a királynő – összegzett Ugrai Panna.

Jött a 400 méter gyors, és Pádár Nikolett, a Szegedi Úszó Egylet sportolója Késely Ajnával csaphatott össze a bajnoki címért ezen a távon. Többször is változott, kettejük közül ki vezeti a futamot, végül Pádár jobban hajrázott, és másfél másodpercet faragott az egyéni legjobb idejéből (4:02.66 lett a befutó idő), ezzel pedig országos bajnoki címet szerzett.

– Inkább a második kétszázon indulok meg, ezt találtuk ki az edzőmmel, ez pedig bevált, örülök az eredménynek. Szeptember óta nagyon keményen edzek, nagyon szerettem volna ezt a négyszázat, csak az volt bennem, hogy menjek előre és ne gondolkozzak. Nagyon várom a pénteki kétszáz gyorsot – nyilatkozta Pádár Nikolett.

A nap zárószámában is volt Csongrád-Csanád vármegyei érdekeltség, hiszen a 4x100 méteres női vegyesváltó döntőjében ott volt a Hód Úszó SE csapata is. Az Ugrai Panna, Veszelovszki Eszter, Molnár Flóra, Juhász Janka összetételű váltó remekül kezdett, dobogón is állt, de nem tudta tartani később a tempót, így végül az ötödik helyen végzett – az előfutamban Szentkereszty Cecília is versenyzett, ő 50 gyorson a 22. helyen végzett. 200 méter pillangón Paksi Zsombor (SZUE) és Horváth Ákos (Hód Úszó SE) is B döntőt úszhatott, előbbi így végül 11., utóbbi pedig 13. lett.

A rövidpályás úszó országos bajnokság küzdelmei a mai napon is folytatódnak, a délelőtti előfutamok 9 órakor kezdődnek, míg 17 órától a döntőket rendezik, amelyeket az M4 Sport élőben közvetít.