Négy győzelemmel és két vereséggel áll hat fordulót követően az SZTE-Szedeák. Augusztusban aligha számított erre bárki is, hogy bármilyen leosztásban az eddigi hat meccséből négyet is megnyerjen Nikola Lazics csapata, hiszen a sorsolás szerint a tavalyi legjobb négyből hárommal (a Falcóval, az Alba Fehérvárral és a Zalaegerszeggel is) találkozott a Szedeák az első hat forduló alatt.

Márpedig hat forduló után ugyanannyi győzelme van Balogh Szilárdéknak, mint a következő ellenfélnek, a Szolnoki Olajbányásznak. Csütörtökön 18 órakor ugyanis két olyan csapat találkozik az újszegedi sportcsarnokban, amely 4–2-vel zárta az eddigieket. A szolnokiakat az elmúlt időszakban sérülések sújtották, legutóbb, a Budapesti Honvéd elleni győztes bajnokin viszont már visszatérhetett a keretbe Lukács Norbert, valamint a szegedi nevelésű Révész Ádám is. Az Olaj Zalaegerszegen és a mezőny egyetlen veretlen csapatának otthonában, Székesfehérváron kapott ki – miközben a hazai meccsei mellett Sopronból tudott győztesen távozni.

Ahogy eddig is, ezúttal is a védekezés lehet majd a kulcs csütörtökön este, hiszen legutóbb, Kecskeméten is akkor sikerült megfordítani a meccset és átvenni az irányítást, amikor jöttek a lepattanók, a gyorsindítások és feszessé vált a Szedeák játéka hátul. Ebben persze kulcsszerepe lehet a két amerikai légiósnak, Ryan Woolridge-nak és Noah Locke-nak, akik a kecskeméti idegenbeli győzelem alkalmával is remekeltek. Előbbi 45-os teljesítményindexénél a teljes fordulóban nem akadt jobb, ezzel pedig ismét helyet kapott a forduló válogatottjában, Locke pedig 25 pontig jutott, és egyébként a bajnokság legjobb pontátlagával bíró játékos hat meccs után.Kellettek a fontos megmozdulások a magyar játékosoktól is, és nélkülük aligha lesz esély csütörtökön este is a Szolnok ellen.

Legutóbb 2021 decemberében győzött a Szolnok ellen a Szedeák: igaz, akkor nagyon, hiszen 81–57-es sikert aratott a szegedi csapat. Ami mindenképp bizakodásra adhat okot az eddigi négy győzelem mellett, az a dobott pontok száma, hiszen a Szedeák eddig minden meccsén dobott legalább nyolcvan pontot – érdekes, hogy még az idei legkevesebb, a kereken 80 pont is győzelmet ért a Falco ellen. Összességében is a harmadik legtöbb pont áll a szegediek neve mellett, csak az első két helyen álló Alba-Falco duó jegyez többet a Szedeáknál.