– Nagy durranásra készülnek?

– Igen. Azért is igazán, mert nem csak MMA-s összecsapások lesznek, hanem thai-box meccsek is, amelyeken MMA-kesztyűben küzdenek majd a sportolók. Ez a real fight, egy új szabályrendszer, itt nincs földharc, de kiskesztyűben megy a küzdelem a thai-box szabályai szerint. Tizenegy meccs lesz, ebből kettő amatőr, a többi profi mérkőzés. Egy szlovák promóciót, az RFA-t (Real Fight Arena – a szerk.) segítem a magyarországi meccsszervezésben, a párosítások összeállításában. Ezzel két csoportot is megtalálunk: egyrészt az MMA-rajongókat, másrészt az álló bunyósokat, a thai-box, a karate kedvelőit. Brutális meccsek lesznek.

– Ráadásul szegedi szereplőkkel.

– Nekem ez is lényeges, igen. Két párban lesz érdekelt a város: Borovszky Norbert és Juhász Beáta képviseli majd a Tisza-parti vármegyeszékhelyt. Van még egy kecskeméti srác, aki nálunk edz, és akit szintén az én istállóm segít. Az ellenfelek szlovákok, szerbek, románok lesznek, azaz igazi nemzetközi gálára van kilátás.

– Miért fontos, hogy a szlovák RFA jelen legyen Magyarországon is?

– Mert egy kiugrási lehetőség a harcosoknak. Itthon nem sok ehhez hasonló szervezésű és profi gála létezik, ez azonban színvonalas rendezvény lesz annak köszönhetően, hogy az RFA mint szervezet Európában a legelismertebbek között van. Ez a 13. gálájuk, én pedig harmadik eseménytől, tehát 11. alkalommal segítem őket nálunk, illetve Csehországban és Szlovákiában is szervezkedni. Ez azért fontos, mert a hazai versenyzők nagy részét bejuttathatom elismert promóterhez, amelynél építhetik a karrierjüket. Odafigyelek arra, hogy az egyforma tudásúak, stílusúak és az azonos meccsszámmal rendelkezők kerüljenek egymás mellé. El szeretném kerülni, hogy a magyarokat ne tölteléknek hívják el.

– Szegedről elindulva azért most már egészen messze jár promócióban, szervezésben, versenyzők felkarolásában.

– És mindig is szegedi maradok. Az elmúlt évtizedekben olyan nemzetközi kapcsolatokat építettem ki egykori világjáró sportolóként, amelyeket most már kamatoztathatok a versenyzők segítőjeként. Ha mögöttem is egy Sárközi Robi állt volna, akkor most mint az UFC veteránja szerepelnék az eseményeken. De nem bánok semmit, mert most az a feladatom, hogy a srácok minél több meccsen minél több pénzért küzdhessenek.

– A vármegyében vagy Szegeden mikor számíthatunk a budapestihez hasonló jellegű gálára?

– Azon dolgozom az RFA-val, hogy 2024-ben Szegedre hozzunk egy gálát, amelyen minél több szegedi srác léphet a publikum elé akár amatőr, akár profi kategóriában.

– Ázsiába mennyire nehéz nyitni?

– Brutálisan. A hozzánk igazolt, birkózó múlttal rendelkező, szupernehézsúlyú ökölvívó, Bernáth István révén nemrég Szaúd-Arábiában a Fury–Ngannou mérkőzésen jártunk. Igaz, ez ökölvívás volt, de az a szerencse, hogy a szaúdiak pénzért mindent meg tudnak venni, lásd boksz, futball, MMA vagy grappling. Az a lényeg, hogy róluk beszéljenek. És rólunk is: a meccs után kezelhettünk Lennox Lewis-zal, Tyson Furyval, Mike Tysonnal az öltözőben, ez azért nem rossz, de meghívott volt például Randy Couture, Conor McGregor is… Az életünk legnagyobb gáláján voltunk, igaz, ökölvívásban, de ilyen körítést kívánok minden versenyzőnknek.