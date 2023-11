A kick-box mind a hét szabályrendszerében – pointfighting, light-contact, kick-light, formagyakorlat, full-contact, low-kick és K1 – avatnak világbajnokokat az albufeirai vb-n a felnőtt és a veterán korosztályokban.

A magyar válogatott erős összeállításban utazott Portugáliába. A csapatban több korábbi világbajnok is található, és az indulóink között van az október végén megrendezett küzdősport világjátékokon aranyérmet szerzett Zajácz Bence, Fésű Lajos és Busa Andrea, valamint a júniusi Európa Játékokon elsőként végzett Bálint Martin. A csapat nagy hiányzója a tíz világbajnoki címével a világ legeredményesebb női kick-box versenyzője, Kondár Anna, aki a küzdősportok világjátékán elszenvedett sérülése miatt nem tarthatott társaival.

A szegedi Combat "D" SC-ből ketten érdekeltek Portugáliában: Miklós Alexandra a low-kick szabályrendszer 52 kilogrammos súlycsoportjában érdekelt, míg Nagy Rita 60 kilogrammban két szakágban (light-contact és kick-light) harcolta ki a szereplést.

A felkészülés jól sikerült, mindenki motivált – osztotta meg Galambos Péter, az MKBSZ elnöke, aki „esélyekkel teli csapatnak” nevezte a magyar küldöttséget.

– Panni kiesésével sajnos egy jelentős eséllyel kevesebb lett, de így is erősnek ítélem a válogatottat, hiszen számos világklasszisunk indul a világbajnokságon. Az idei multisporteseményeken aranyérmes sportolóink mellett tatamis versenyzőink közül Száraz Gergő, Szmolek Emánuel, Mezei Nikolett és Kovács Laura Fanni is világ- vagy Európa-bajnokként méreti meg magát. Formagyakorlatban Brebovszky Zoltán és Halustyik Cintia is már több vb- és Eb-érem gazdája, a ringben pedig ott lesz a magyar csapatból az idei Európa Játékokon bronzéremig jutott Czégény Cintia és tavalyi világjátékokon ötödik Pálfi Viktória. Ők az eredményeikkel és a tapasztalatukkal magabiztosan vághatnak neki a vb-nek, de van számos újoncunk is, akik pedig éhesek a sikerre. Mellettük természetesen fokozottan számítok azokra a csapattagokra is, akinek eddig még nem sikerült Eb-vb érem közelébe jutnia. Ők most ott állnak a siker kapujában, bízom benne, hogy sokan élni is fognak a lehetőséggel – hangsúlyozta a sportvezető.

A résztvevő országokat tekintve rekordot jelentő indulói létszám ugyanakkor az eddigieknél nehezebbé teszi egy-egy érem megszerzését.

– Világszerte folyamatosan fejlődik a versenyzői gárda, és egyre többen érezhetik úgy, hogy eljött az ideje, hogy kipróbálják magukat egy világbajnokságon” – vélekedett Galambos Péter. – És bizonyára az is az okok között van, hogy a kick-box egyre több nagy multisporteseménynek került a programjára az elmúlt években, és a sportágnak ez is eléggé motiváló tényező. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy roppant erős lesz a világbajnokság, és semmit nem fognak ingyen adni.

A vb-n a felnőttek mellett a veteránoknál is rendeznek versenyeket. Érdekesség, hogy itt a pointfighting válogatott szakvezetője, Csikós Péter, valamint a korábbi hétszeres egyéni világbajnok Debreczeni Dezső is harcba száll.

Kongresszust is tart a kick-box világszövetség, a WAKO, ahol Király István, a szervezet magyar alelnöke tisztsége meghosszabbítására pályázik.