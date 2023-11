A harmincéves sportoló az idei évre visszatekintve azt mondta, a téli felkészülése rendkívül jól sikerült, de februárban kerékpáros balesetet szenvedett, amelynek gerincnyúlványrepedés és izomszakadás lett a következménye, majd megbetegedett, ezek pedig lényegesen befolyásolták a további edzéslehetőségeit. Ennek ellenére a bledi Európa-bajnokságon a reményfutamból továbbjutott, de a középfutamban már gyengének érezte magát, azt követően pedig belázasodott és nem vállalta a másnapi B döntőt.

A belgrádi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon sem volt szerencséje, a legerősebb előfutamba osztották be, ebben kapott helyet a későbbi ezüstérmes holland és bronzérmes új-zélandi versenyző is. A Budapest Evezős Egyesület sportolója szerint a kiemelés alapjaiban határozta meg a kvótaszerzési esélyeket, emellett a szokatlan széliránnyal is meg kellett küzdeniük.

Molnár Zoltán tanítványának nem jött össze az elsőkörös kvalifikáció, ráadásul nemrég ismét koronavírusos volt, de most már teljes mértékben a felkészülésre és a jövő évi, hazai Eb-re összpontosít.

A jövő évi versenyszezon a márciusi válogatóversennyel indul, a normálsúlyú egypár hazai éllovasa pedig ezt követően nagyrészt Szegeden képzeli el a felkészülését a Maty-éren sorra kerülő kontinensbajnokság előtt. – Több mint ötven év után először rendezünk Eb-t, kvalifikációs versenyt pedig még soha nem rendeztünk, úgyhogy tavasszal ez a legfőbb állomás, Szegeden kell kijutni az olimpiára! – fogadkozott. Az Eb-t április 25. és 28. között rendezik a Maty-éren, ahol az érmek mellett olimpiai kvótákért szállnak harcba a versenyzők.

A magyar evezős népes szurkolótáborra számít majd a szegedi pályán, amelyet nagyon jól ismer, a hazai közönség szurkolása pedig mindig plusz erőt mozgósít benne. Ha itt sikerülne a második körös kvótaszerzés, akkor a szezon hátralévő részében még két világkupa-versenyen is részt venne az olimpia előtt. Ezt követően pedig a francia fővárosban szeretne javítani korábbi ötkarikás helyezésein: a legutóbbi, tokiói játékokon a tizedik, míg 2016-ban Rióban a 14. helyen zárt.