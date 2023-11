Ismerősök találkoznak egymással. A szentesi és a szegedi OB I.-es női vízilabdacsapat az év során számtalan alkalommal kétkapuzik egymással. Ismét találkozik a két csapat, most viszont bajnoki pontokat is osztanak a meccs végén. Ebből eddig a Szeged gyűjtött többet, ugyanis a címvédő Egert és a Győrt is legyőzte egy góllal a Tiszavirág Sportuszodában az ősszel. A szentesiek másfél hete legutóbb Tatabányán szerezték meg az első győzelmüket, Kövér-Kis Rékáék 11–7-re nyertek.

– Szoros mérkőzésre számítunk a Szeged ellen, de három pontot itthon szeretnénk tartani. Sokszor kétkapuztunk már velük, a fő hangsúlyt a védekezésünkre szeretnénk fektetni. Ahhoz viszont, hogy nyerjünk, a támadásainknak is jól kell működniük – nyilatkozta Tyukász Anna, a Valdor Szentes vízilabdázója.

A szegediek a legutóbbi fordulóban a Győrt gyűrték le nagy csatában 7–6-ra.

– Amennyire lehet, felkészültünk a szentesi mérkőzésre. A lányok motiváltak, én pedig azt szeretném, ha felszabadultan és fegyelmezetten vízilabdáznánk. Az akarattal eddig sem volt gondunk, ha ezek meglesznek, akkor lehet esélyünk a jó erőkből álló hazaiak ellen a pontszerzésre. Kulcs lesz számunkra, hogy minél gyorsabban, minél jobb döntéseket hozzunk, mert ha belebambulunk a meccsbe, az végzetes is lehet. Az elmúlt mérkőzések alapján egészséges önbizalmunk lehet, de minden meccs egy új, tiszta lap, de bízom benne, hogy a jó dolgokat tovább tudjuk vinni – jegyezte meg Szabó Tamás a szegediek trénere, aki küzdelmes rangadóra számít.