Zsinórban négy győztes meccs után utazik a Körmend otthonába az SZTE-Szedeák. Történelmi szezonrajtot produkált a szegedi férfi kosárlabdacsapat, hiszen fennállása során soha nem állt még hét fordulót követően öt győzelemmel – most pedig a dobogóról várhatja a folytatást.

A Körmend négy győzelemmel és három vereséggel áll a bajnokságban, múlt héten pedig légióst cseréltek, Myles Carter helyére új amerikai center, Ibrahima Sylla érkezett, aki a mai meccsen mutatkozhat be. A szegedieknél a Szolnok ellen megsérült csapatkapitány, Balogh Szilárd bokasérülése ugyan javul, de minden bizonnyal ezt a meccset még kihagyja, így az U23-as szabálynak megfelelve Cohill Eric lehet a kezdőcsapat tagja.

– A Szolnok ellen az első félidőben fej-fej mellett haladtunk, viszont a második félidőre nagyobb tűzzel jöttünk ki. A negyedik negyedben görcsössé vált a játékunk, elkövettünk egy-két hibát, de volt akkora előnyünk, hogy szerencsére mi ünnepelhettünk. A Körmend az egyik legerősebb csapat hazai pályán, amikor ott játszottam korábban, sosem úsztuk meg szárazon... Kiváló játékosok alkotják a Körmend keretét, sajnos mi elveszítettük Balogh Szilárdot. Cohill Ericnek kell pótolnia őt, én nagyon bízom benne, egy ügyes srác, aki felszántja a parkettát. Nem szabad felülünk semminek, folytatni kell a saját játékunkat, továbbra is be kell tartanunk az edzői utasításokat. Bizakodó vagyok, győzelemmel számolok – nyilatkozta a meccs előtt Zsíros Péter, az SZTE-Szedeák játékosa.

Ami a két csapat közös történelmét illeti, eddig 35 alkalommal találkozott egymással a Körmend és a Szedeák: ebből 10 meccset sikerült megnyernie a Tisza-partiaknak, többek között egy magyar kupa-bronzmeccset is 2017 februárjában. Az első győzelmet 2002 januárjában, a Piarista gimnáziumban könyvelhette el a Szedeák a Körmenddel szemben, utoljára pedig 2020 decemberében, hazai pályán nyert a vasi csapat ellenében a szegedi gárda. Akkor, a szezon végén bajnoki bronzérmet nyert csapat 10 nap alatt kétszer is legyőzte a Körmendet, előbb idegenben, majd hazai pályán is győzelmet zsebelt be a körmendiekkel szemben.

A 17 órától kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.