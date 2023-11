Budapest adott otthont a WTF tékvandó országos bajnokságnak, amelyen a hódmezővásárhelyi Máté Taekwondo és Hapkido Sportegyesület versenyzői összesen 7 első és 5 második helyet értek el.



Eredményeik, küzdelem versenyszám, gyerekek, –30 kg, B kategória: 2. Asztalos Levente (Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola).

Formagyakorlat versenyszám, egyéni, lányok, gyerekek, 7–11 évesek, C kategória: 2. Dobos Zselyke (Németh László Gimnázium és Általános Iskola). Kadettek, 12–14 évesek, C kategória: 1. Kozma Jázmin (Németh László Gimnázium és Általános Iskola); A kategória: 5. Czuczi Eszter (Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola). Juniorok, 15–17 évesek, C kategória: 1. Rózsa Dalma (Németh László Gimnázium és Általános Iskola), 2. Véró Alexa (Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szatmáry Kollégium). Felnőttek, 18–30 évesek, A kategória: 1. László Alexa (Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar).



Fiúk, gyerekek, 7–11 évesek, C kategória: 4. Keresztes Marcell (Németh László Gimnázium és Általános Iskola), 5. Asztalos Levente (Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola). Juniorok, 15–17 évesek, A kategória: 1. Barna Márton (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), 2. Jovány Zsombor (Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium).

Freestyle, zenés formagyakorlat, kadettek, 12–14 évesek, A kategória: 1. Czuczi Eszter (Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola). Párosok, gyerekek, 7–11 évesek, C kategória: 2. Dobos Zselyke, Keresztes Marcell. Juniorok, 14–17 évesek, C kategória: 2. Rózsa Dalma, Véró Alexa. Felnőttek, 18–30 évesek, A kategória: 1. László Alexa, Neller Ábel. Csapat, felnőttek, 18–30 évesek, A kategória: 1. László Alexa, Csomós Csenge, Gubala Flóra.