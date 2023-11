Több dolga akadt az első játékrész során a hazaiak kapusának, Danka Benedeknek. Három lövést hárított, csak ötméteresből járt túl az eszén Lajkó Márton, míg szegedi részről Leinweber Olivér szerzett egy akciógólt, így nyolc perc játékot követően 1–1 állt az eredményjelzőn.

Ahogy arra számítani lehetett, brusztos mérkőzést hozott a Zue.hu Szegedi VE utolsó 2023-as hazai bajnokija. Bóbis Botond bombagólja után még 2–1-re vezettek a Tisza-partiak a második negyed közepén, ezt követően viszont pécsi pillanatok következtek. Emberelőnyben Vogel Simon centerezett jól, majd Lajkó vágott be egy szabaddobást. A pontot az i-re Kolozsi rakta fel egy újabb sikeres emberfórral, így a nagyszünetben 4–2-re a Pécs vezetett Szegeden, köszönhetően a kihagyott hazai két ziccernek is.

Fordított forgatókönyvet hozott a harmadik negyed. Sziládi Kristóf két emberelőnyös találatával 3–4-re és 4–5-re is felzárkózott a Szeged, majd két és perccel a negyed vége előtt Leinweber egalizált, 5–5.

Sziládi és Leinweber repítette továbbra is a Szegedet, amely fokozatosan őrölte fel a pécsi csapatot. Sánta gólt nem szerzett, de fontos centermunkával fárasztotta a védelmet. Négy perccel a vége előtt Nagy Márton távoli bombagóljával már 8–5-öt mutatott a Tiszavirág Sportuszoda eredményjelzője. Azt sikerült megakadályozniuk a vendégeknek, hogy tovább növekedjen a különbség, de a pontosztásba már nem tudtak beleszólni.

Jövő szombaton 11.30-tól a KSI vendége lesz a Zue.hu Szegedi VE a 12. fordulóban.

Kiss Csaba, a Zue.hu Szegedi VE vezetőedzője: – Borzasztóan meg kellett szenvedni a győzelemért. Legutóbb is egy szoros meccset játszottunk a Péccsel, amikor itt jártak nálunk. Akkor egy x-es találkozó volt, most még azokat a várakozásaimat is túlszárnyalta a Pécs, hiszen vezettek kettővel. Óriási erőket mozgósítottak a játékosaim, egy simának tűnő végeredmény született, de a játékképe egyáltalán nem ezt tükrözte, alaposan meg kellett küzdeni a három pontért.

Sánta Dániel, a Zue.hu Szegedi VE játékosa: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre is számítottam, hiszen az utolsó három forduló alapján ha kilenc pontot szerzünk, akkor egyszerű a matek, benn vagyunk a felsőházban. Az első félidő során ez a tét mindenképpen nyomott bennünket, nem ültek a lövéseink. Gratulálok a Pécsnek, mert jól játszottak, mi a végén olyanok voltunk, mint egy jó csapat rossz napján is nyer. Ez a siker plusz motivációt kell, hogy adjon a hátralévő két fordulóra. Bízom benne, hogy márciusban felsőházi mérkőzésekre kiváló csapatok ellen csábíthatjuk ki a szurkolóinkat az uszodába.

Zue.hu Szegedi VE–Pécs 10–7 (1–1, 1–3, 3–1, 5–2)

E.ON férfi vízilabda OB I., 11. forduló. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda. Vezette: Csanádi, Tóth K.

Szeged: DANKA – Sánta, Bóbis 1, Horváth Zs., Kürti 1, LEINWEBER 3, SZILÁDI 4. Csere: Varga M., Tóth Gy., Klár, Nagy M. 1, Horváth V. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Pécs: GELENCSÉR – Kolozsi 2, Keresztúri 2, Reisz, Pellei K., Kókai, LAJKÓ 2. Csere: Pónya, Imre K., VOGEL Si. 1, Némethy, Vidovenyecz, Szabó G. Vezetőedző: Zlatko Rakonjac.

Gól – emberelőnyből: 12/2, ill. 9/5

Ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott: Horváth Zs., Horváth V., ill. Pellei K.