– 15 meccsen 13 kapott gól: ezzel a statisztikával a harmadik helyen áll a Szeged-Csanád GA az NB II. mezőnyében, csak a Pécs és a Nyíregyháza jobb. Mire lehet ebből következtetni?

– Kevés gólt kapni mindig jó dolog, ez tény. Nyilván lehetnek ennek árnyoldalai is, például hogy ezt a támadójáték szenvedi meg. Ott van a Pécs, amely messze a legkevesebb gólt kapta, 9-et, ám csak 5-öt szerzett. De az biztos, hogy ez az adat jó alapot ad: ha kevés gólt szereznek ellenünk, akkor az azt is jelentheti, hogy akár kevés gól is elég a győzelemhez.

– Van olyan a 13 találat között, amely nagyon idegesítette, amely jobban megérintette?

– Kettő is. Az egyik a Szombathelyen éles szögből bekapott, amelyre lehet azt mondani, egyértelműen az enyém volt, hibáztam. A másik pedig a Nyíregyháza elleni, amelynél nagyon közel voltunk hazai pályán a győzelemhez, ám Nagy Dominik szabadrúgásból remekül eltalálta a labdát, amely a jobb felső sarokban kötött ki. Az első a személyes érintettség, a másik a csapat eredménye miatt nem esett jól. Ha hibázok, egyértelműen rosszul érzem magam, ám azért nem dőlök a kardomba.

– A legmesszebb helyezkedik el az ellenfél kapujától, mégis, tudja valamiben segíteni a csapat támadójátékát?

– A legjobban azzal, ha hátul nyugalmat, tartást adok a társaknak, akiknek nem azon kell gondolkodni meccsenként, hogy alapból két-három gól kell szerezni a sikerhez, hanem lehet, hogy elég egy, maximum két találat hozzá. Ilyen szempontból a védelem tehet a legtöbbet a sikerért.

– A bajnokság elején van olyan a terve, amely a kapott gól nélkül lehozott mérkőzésekre vonatkozik? Eddig ebben a szezonban 6-nál tart.

– Ilyen nincs, inkább azt nézegetem, hogy a mérkőzés és a bekapott gól aránya maximum egy, de inkább egy egész alatt legyen. Ha ez teljesül, ez is jó kiindulási alap. Hogy mennyi úgymond cleen sheet lesz az idény végén, nem igazán foglalkoztat, de ha például beleszaladunk három kapott gólba, mint a Vasas ellen, azt éppen ezekkel lehet helyre tenni.

– Még három bajnoki vár a csapatra idén, a sorozat Mosonmagyaróváron kezdődik. Mit vár ezektől a meccsektől?

– A vasárnapi kirándulás már csak a pálya talaja miatt is plusz nehézségi fokot adhat főleg így november végén. Valahogy át kell lépnünk az árnyékunkat, és megnyerni azt a mérkőzést, amely nem feltétlenül a legegyszerűbb lesz. A Pécs és a Kazincbarcika valóban hozzánk hasonló szintű csapat, nem valószínű, hogy 4–4-es döntetleneket játszunk velük. Ezeken pedig abból kell kiindulni, hogy hátul megőrizzük a stabilitást, elöl pedig kellenek az extrák, a váratlan megmozdulások. Egyelőre először a Mosonmagyaróvárt kell valahogy legyőzni.