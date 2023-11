2023-ban utoljára lépnek pályára az NB III.-as csapatok, a 17. forduló jelenti az évzárót a harmadosztályú csapatok számára. Az őszi szezont éppen egymás ellen zárja a Dél-keleti csoport két vármegyei csapata, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. és a Hódmezővásárhelyi FC ma 13 órától előbbi pályaválasztása mellett találkozik egymással.

A két csapat augusztus eleji, szezonnyitó mérkőzését a HFC nyerte meg 1–0-ra Tóth Dániel góljával. Az újonc szegediek a sereghajtó pozícióból várhatják a meccset, de amennyiben nyernek, előreléphetnek a tabellán.

– Egy jól ismert ellenfél és egy nehéz meccs vár ránk szombaton.Megpróbáljuk a múlt heti játékunkat továbbvinni és ezáltal előrelépni – mondta a meccs előtt Bilics Igor, a Szeged-Csanád GA II. edzője.

A HFC egy négymeccses nyeretlenségi szériából érkezik erre a meccsre, legutóbb pedig a már biztosan őszi bajnok Békéscsaba ellen szenvedtek fájó vereségét a kék-sárgák, hiszen egy 93. percben kapott gól okozta a vesztüket.

– Bármi is történjen, nekünk ezt a meccset meg kell nyernünk, hiszen jó szájízzel szeretnénk téli szünetre menni. Az előző két meccsen nem volt gond a játék képével, a belefektetett munkával, ha ezt át tudjuk vinni erre a találkozóra is, akkor mi vagyunk a meccs esélyesei. Ellenfelünk egy pontszerzésből érkezik, ami adhat nekik reményt, nekünk viszont muszáj feledtetnünk az elmúlt hetek sikertelenségeit. Viszont mivel egy Szeged–Vásárhely meccsről beszélünk, mindent félre kell tenni, hiszen ez a párosítás mindig is egy rangadó volt – mondta Antal Krisztián, a HFC edzője. A vásárhelyieknél Tóth Dániel és Hunya Krisztián sérüléssel bajlódik, míg Zámbori Dániel a legutóbbi meccsen begyűjtötte az ötödik sárgáját, így eltiltás miatt nem játszhat ezen a meccsen.

A szombaton 13 órakor kezdődő mérkőzésre a Szent Gellért Fórum C lelátójára válthatnak jegyet a szurkolók, 1000 forintos egységáron. A jegyek megvásárlására online is van lehetőség. Akik a szegedi klub NB II.-es csapatának bajnoki szezonra szóló érvényes bérletével rendelkeznek, ők ingyen tekinthetik meg a meccset, valamint a 14 év alattiak és a 65 év felettiek is ingyenes, regisztrációs jegy megváltásával tekinthetik meg a vármegyei rangadót.