A duó először 2017-ben ült össze, majd egy szünet után 2021 óta evezett együtt, az előző három szezonban sok sikert aratott a világversenyeken.

– A kettőnk személyisége közti különbség miatt sajnos nem működött tovább a dolog – mondta a Boon.hu-nak a 24 éves Bragato Giada. – Tagadhatatlan, hogy remek eredményeink voltak, idén jó lett volna túlszárnyalni az előző évet, de sajnos nem sikerült, ám mindennek megvolt az oka. Véget ért a kapcsolat, mindketten már az előttünk lévő feladatokra koncentrálunk.

Bragato hozzátette: Benkucs Kíra, a Merkapt-Mekler László SE 18 éves kenusa az új párostársa.

– Meg kellett hozni ezt a nehéz döntést, az idei évben valóban befejeztük a közös munkát emberi és szakmai okok miatt is. Két ígéretes fiatallal, az MVM Szegedi VE-s Kiss Ágnessel, illetve az UTE-s Opavszky Rékával már ki is próbáltam a párost, és ugyanolyan lelkes vagyok, mint az eddigiekben. A célom, hogy kijussak a 2024-es párizsi olimpiára C2 500 méteren. Ha esetleg az egyes is összejön, az hab lenne a tortán, hiszen nagyon erős a nemzetközi mezőny – nyilatkozta lapunknak Nagy Bianka.

A tiszaújvárosi Bragato és a szegedi Nagy idén két kvótát szerzett Magyarországnak a jövő évi, párizsi olimpiára. Az indulási jogok sorsa a jövő évi válogatókon dől majd el. Bragato a honlapnak azt mondta: egyesben és párosban is indul majd a versenyeken.