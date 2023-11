Nem lett teljes a vármegyei I. osztály őszi zárófordulója, hiszen a vásárhelyiek kérésére elmaradt az SZVSE–Hódmezővásárhelyi FC II. találkozó. Ettől függetlenül az már a forduló előtt biztos volt, hogy az SZVSE töltheti az élen a téli szünetet. A találkozót a tavaszi szezon rajtja előtt, február 3-án pótolják a felek.

Négypontos előnnyel áll a második helyen a Tiszasziget, amely Bordányban játszott döntetlent. A hazaiak Baka mintegy 30 méteres ívelését követően kerültek előnybe, és ugyan még a szünet előtt fordítottak a szigetiek, de nem tudták eldönteni a meccset. A Bordány egyenlített, és mint később kiderült, az egyetlen olyan csapat lett a 15. fordulóban, amely hazai pályán pontot tudott szerezni.

Veresége ellenére a Kiskundorozsma is a dobogón tölti a telet. A hazaiak ugyan megszerezték a vezetést, de négy perccel később, két fejessel már a Mórahalom volt előnyben. A homokhátiak győzelmüket a klub korábbi elnökének, a napokban elhunyt Kóródi Sándor Ferencnek ajánlotta.

Egyetlen ponttal előzi meg a Mórahalmot az Algyő, amely meglepetésre odahaza kapott ki a Makótól. Az algyőiek Bogdán átlövésével kerültek előnybe, csakhogy a szünet után Frank Boldizsár előbb kiharcolt, és értékesített is egy tizenegyest, majd egy kontrát vitt végig a Maros-parti gárda, amelyet ismét Frank fejezett be.

A Balástya futott be a hatodik, felsőházat jelentő helyre, igaz, még hét forduló van az alapszakaszból. A balástyaiak Szentesen tudtak nyerni, bár 0–1-es állásnál a Kurca-partiak egyik helyzeténél Rostás közeli lövését talán a gólvonalon túlról szedték ki a vendégek, de a játékvezető nem ítélt gólt. Az emberhátrányba került szentesiek ugyan mentek előre (Halász piros lapjánál igencsak paprikás lett a hangulat a pályán), de az egyenlítés nem jött össze, így a Balástya úgy áll a hatodik helyen, hogy még van egy elmaradt mérkőzése a Makó ellen.

Vendégsikert hozott az alsóházi rangadó is, miután az FK Szeged játékos-edzője, Dóra János beállását követően egy perccel később egy remekbe szabott emeléssel megnyerte a meccset a diszkoszvetősöknek. Az FK Szeged ezzel a győzelemmel el is lépett a sereghajtó pozíciójából, és több győzelmének köszönhetően meg is előzte az Ásotthalmot, így a tizedik helyről várhatja a folytatást.

A bajnokság a 2023-as esztendőre véget ért, a téli felkészülést követően február 10-én rendeznek legközelebb teljes fordulót a vármegyei I. osztályban.