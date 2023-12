Nagyszerű jubileumhoz érkezett a hazai ökölvívó társadalom: 100. alkalommal rendezik meg a sportág országos bajnokságát, amelynek Budapesten a Gerevich Aladár Sportközpont ad otthont. A viadalon összesen 25 súlycsoportban avatnak majd bajnokot.

A Szeged Box Club összesen kilenc versenyzővel vesz részt az eseményen, közülük többen is az elődöntőben bokszolhatnak.

Gál László tanítványa, az ifjúsági világbajnoki ezüstérmes Gémes Levente a 71 kilogrammos súlycsoportban már két győzelmen túl van. Először a ferencvárosi Bogdalik Csaba ellen egyhangú pontozással győzött. A második siker pedig különösen értékes volt, hiszen a korábban ukrán színekben bokszoló Alistratov Mykytát (Csepel) verte. A párharcuk már előzetesen is nagyszerűnek ígérkezett és erre szerencsére a felek nem cáfoltak rá. A 18 éves Gémes októberben mutatkozott be a felnőttek között a nemzetközi porondon, és nem véletlenül tartják a hazai boksz egyik legnagyobb tehetségének. Alistratov nagy ütőerővel rendelkezik, kereste is a helyzeteket, de Gémes lábon jobbnak bizonyult, így a szegedi tinédzser egyik legnagyobb ellenfelét már a legjobb nyolc között búcsúztatta. Az elődöntőben a kőszegi Buza Rómeó ellen léphet ringbe.

Félnehézsúlyban (80 kilogramm) az esélyesek győzedelmeskedtek a legjobb nyolc között, de a 19 éves szegedi Simon Márkó kiütéses sikere mindenkit elkápráztatott. Az U22-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerző tehetség a legjobb négy között Krekó István ellen bokszolhat.

Király Balázs (75 kilogramm) szintén elődöntős, hiszen Homa Olekszandrt (MAA) verte 3:2-es pontozással.

A nőknél Erb Lilla (57 kg), Deák Fanni (63 kg) és Gera Zorka (63 kg) egyaránt az ötödik helyen végzett, míg Simon Attila (71 kg) mérkőzése elmaradt, mert az ellenfele visszalépett, így a volt szegedi Oroyowve Isaac ellen elődöntőzhet.