Ezúttal is korán nagyobb hátrányba került az SZTE-Szedeák, amely akárcsak a Paks otthonában, most is lassan lendült játékba. A vendégek már az elején elkapták a fonalat a triplázás terén, és Sidibe büntetőjét követően már tíz ponttal vezettek 19–29-nél. Több mint harminc pontot kapott a Szedeák az első negyedben, de a második játékrészben már feszesebb volt a védekezése. Nem mellesleg megjöttek a trojkák szegedi oldalról is, a fiatal Cohill kettőt is bedobott a félidő hajrájában. Így a nagyszünetben ha egyetlen ponttal is, de a Szedeák állt jobban, 50–49.

Bár soproni kosárral kezdődött a második félidő, erre egy 10–0-ás rohammal válaszolt a Szedeák, 60–51-nél így a vendégek kértek időt. A triplákkal tartották magukat ugyan a vendégek, de kulcspillanatokban rendre tudott ezekre válaszolni a Szedeák. Lake sorra szerezte a kosarat, majd Woolridge zsákolt labdaszerzése után, így 72–63-as szegedi vezetésnél ismét magához hívta övéit Gasper Potocnik. A negyed második felében Mucza pontjaival verte vissza rendre a soproni felzárkózási kísérleteket a Szedeák, de Da Silva negyedik triplájával mégis egylabdás különbségről indulhatott az utolsó tíz perc, 77–74.

Nem tudott nagyobb előnyt kiharcolni a Szedeák a negyedik negyed elején, a Sopron pedig több gyors támadást tudott végigvinni. Zsíros triplájával ugyan 87–84-re vezettek a szegediek, de erre egy 13 pontos soproni futás érkezett válasz nélkül. Woolridge törte meg a szegedi gólcsendet 89–97-nél. Többet hibázott ellenfelénél a záró negyedben a szegedi csapat, a vendégek pedig jó százalékkal dobtak is. Archibald kosarai lezárták a meccset, a negyedik negyedbeli eladott labdák eldöntötték a találkozót, így nem tudott javítani hazai pályán a Szedeák.

Nikola Lazics, a Szedeák vezetőedzője: – Az Alba és a Pécs is ellen sok pontot kaptunk, és mai is kaptunk 105-öt. Védekezés nélkül játszottunk, de elsősorban szeretnék gratulálni a Sopronnak, mert kulcspillanatban koncentráltabb volt. Ellenfelünk sok könnyű pontot szerzett. Hiába vezettünk tíz ponttal is, támadásban nem játszottunk komoly kosárlabdát, amikor kellett volna. Így nem lehet eredményt elérni. Nekünk nehéz lesz ilyen ritmusban folytatni, hiszen nagyon kevesen vagyunk. Mindenki tudja, hogy agresszívnek kell lenni Locke és Woolridge ellen, és ma is ez történt. Megpróbálunk erre megoldást találni, de nehéz lesz ilyen szinten folytatnunk.

Mucza Tamás, a Szedeák játékosa: – A negyedik negyedig jól tartottunk magunkat, de hazai pályán a 105 kapott pont az rengeteg. Így egy meccset sem tudunk megnyerni, ha ezt nem tudjuk lentebb vinni. Egyéni és csapatvédekezésben is jobban ott kell lennünk, a védekezésen ment el ez a mai meccs is, bár a támadásunk sem volt a legmegfelelőbb.

Gasper Potocnik, a Sopron vezetőedzője: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! A srácok egész héten keményen dolgoztak. Próbáltunk a lehető legjobban felkészülni, mert tudtuk, hogy a Szeged egy veszélyes csapat, főleg hazai pályán, és nagyszerű eredményeket értek el eddig, tisztelet jár nekik ezért. Számunkra a legfontosabb, hogy megnyertük a meccset, mégha voltak is nehézségeink. Az első negyedet remekül kezdtük, és a negyedik negyedben is remekül ment a támadás. Védekezésben a két középső negyedben voltak hibáink, ezeket javítanunk kell. Hullámzó meccs volt, de összességében gratulálok a játékosoknak, nagyot küzdöttek ma.

Tulio da Silva, a Sopron játékosa: – Jó munkát végeztünk, az első negyedtől kezdve csapatként küzdöttünk. Természetesen egy idegenbeli mérkőzés sosem könnyű, de csapatként voltunk erősek, és fontos győzelemmel térhetünk haza, egy nagy siker számunkra.

SZTE-Szedeák–Sopron KC 93–105 (21–31, 29–18, 27–25, 16–31)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 12. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Cziffra, Györfy, Rácz Zs.

SZTE-Szedeák: Woolridge 21, Locke 12/6, Balogh 3/3, BOGNÁR 12, LAKE 13. Csere: Cohill 10/6, Mucza 11/6, Zsíros 11/9. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Sopron: NICHOLS 21/9, Meszlényi 2, Griffin 12/6, DA SILVA 13/9, Molnár 8. Csere: Schöll, ARCHIBALD 25/3, Sitku 5/3, Csendes 4, Sidibe 15. Vezetőedző: Gasper Potocnik.