Minimális pihenőt követően karácsony másnapján már edzésbe állt az SZTE-Szedeák, hiszen a december 30-án már ismét bajnoki mérkőzés vár Nikola Lazics tanítványaira. A két ünnep között is rendeznek ugyanis fordulót a férfi kosárlabda NB I./A csoportban, a Tisza-partiak pedig a Zalaegerszeg elleni hazai mérkőzéssel kezdik meg az alapszakasz második felét.

A két csapatot egyetlen győzelem választja el a tabella ötödik és hatodik helyén. A zalaiak ugyanis a karácsony előtti játéknapon meglepetésre odahaza szenvedtek vereséget a Budapesti Honvédtól, míg a Szedeák Ryan Woolridge nélkül is behúzta a debreceni bajnokit. Ugyanakkor ahogy a Szedeák, úgy a ZTE is ott lesz a magyar kupa negyeddöntőjében, és akár egymást is kaphatja a két csapat a sorsoláson – ez esetben egyébként a Szedeák lenne a mérkőzés pályaválasztója.

– A felkészülési szezonban játszottunk már Ryan nélkül, de ez egy egészen más szituáció volt. Azt gondolom, mindenki beletette a pluszt a maga részéről ebbe a meccsbe. Hosszú távon persze nem lenne egyszerű feladatunk Ryan nélkül, de nagyon sokat számított, hogy ahogy eddig, úgy most is összetartottunk, és meg tudtuk hálálni a több játékidőt – mondta a DEAC elleni idegenbeli meccsen 10 pontig és 6 gólpasszig jutó Balogh Szilárd.

A két csapat a nyitófordulóban igen izgalmas meccset játszott egymással Zalaegerszegen. Az október harmadikai mérkőzésen a Szedeák hosszabbítást követően, 97–93-ra nyerni tudott a ZTE otthonában. Érdekesség, hogy a két csapat napra pontosan egy év elteltével játszik ismét egymás ellen Szegeden: 2022. december 30-án a Pick Arénában a zalaiak 92–76-ra nyertek.

– Természetesen nyerni szeretnénk hazai pályán, de az alapszakasz második felében lejátszott meccsek teljesen más helyzetet hozhatnak, mint az odavágók, hiszen változnak a keretek, változik a rotáció is. Idegenben nagy skalpot szereztünk, és hazai pályán is ez a célunk. Nehéz meccsre számítok, de idegenben is megmutattuk: képesek vagyunk nyerni ilyen csapatok ellen is! – tette hozzá a szegediek csapatkapitánya.

A meccsre kilátogató szurkolók a Dock Café jóvoltából egy forró csokit kapnak ajándékba