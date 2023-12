Már a 45 éven felüliek tornáján is volt bőven izgulni való, hiszen az ismert korábbi NB I.-es és NB II.-es, sőt Tököli Attila személyében válogatott játékosok alkotta csapatok színvonalas csoportkört bonyolítottak le.

Ami most következik, az egy fokkal még érdekesebb lesz. Abban nem lesz változás, hogy a 35 éven felüliek szombati játéknapján megint nyolc együttes küzd majd a két négyes csoportban a továbbjutást jelentő első két-két helyért. Ám az együttesek leadott nevezési listája alapján még több korábbi, hazai szinten remek labdarúgóval találkozhatnak azok, akik kilátogatnak az Etelka sori sportcsarnokba. A belépés ingyenes, és meglehet, hogy ennyi húzónév, jó játékos láttán kicsinek is bizonyulhat a létesítmény szurkolói szempontból.

A szegedi kispályás futballban járatos drukkerek a Ficak vagy a Fit World O’Neill kapcsán is felkapják a fejüket, és a további hat együttes is érdemes a figyelemre. A mezőhegyesi Papp Kft. például Bárányos Zsolttal (magyarkupa-győztes, 6-szoros válogatott), Pozsár Gáborral, Djordje Kamberrel, Lázár Zsolttal érkezik Szegedre, a Kecskeméti TE Szakály Pétert (4-szeres bajnok, 6-szoros válogatott), Tisza Tibort (magyar bajnok, 5-szörös válogatott), Balogh Bélát (magyarkupa-győztes, 9-szeres válogatott), Bori Gábort (1-szeres válogatott), Csordás Csabát, Némedi Norbertet, Ábel Pétert (strandfutball-válogatott) is nevezte, míg a Vár Sörözőben megtalálhatjuk majd a szegedi szurkolóknak jól ismert Germán Tamást, Bernát Pétert, Buzási Pétert, Alekszandar Jovanovicsot, Magyar Györgyöt vagy Völgyi Dánielt. De ott van még az a Maxx-Autó, amely a +45-ben már letette a névjegyét, és csatlakozott hozzájuk például a szegedi Makra Zsolt, a Kecskemét környéki Becstelen Brigantik nevű formáció, amely a hírös város +35-ös bajnokságát vezeti, illetve a Bárka Szeged, amely szegedi, vármegyei játékosokat foglalkoztat (pl. Sipos Adrián magyar minifoci válogatott, Kothencz Péter, Kopschitz Péter, Dénes Zsolt, Péter Sándor, Mihály Róbert).

A szombati program, +35, A csoport, 9 óra: Bárka Szeged–Maxx-Autó, 9.50: Kecskeméti TE–Ficak, 10.40: Ficak–Bárka Szeged, 11.30: Kecskeméti TE–Maxx-Autó, 12.20: Maxx-Autó–Ficak, 13.10: Bárka Szeged–Kecskeméti TE.

B csoport, 14 óra: Vár Söröző–Becstelen Brigantik, 14.50: Fit World O’Neill–Papp Kft. Mezőhegyes, 15.40: Fit World O’Neill–Becstelen Brigantik, 16.30: Vár Söröző–Papp Kft. Mezőhegyes, 17.20: Papp Kft. Mezőhegyes–Becstelen Brigantik, 18.10: Vár Söröző–Fit World O’Neill.

A december 27-én rendezendő elődöntőkbe a csoportok első két helyezett csapata jut be, és A1–B2, valamint B1–A2 párosításban lép majd pályára.