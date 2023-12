Óriási a tumultus a férfi kosárlabda NB I./A csoportjának tabelláján. Tizenkét fordulót követően a negyedik Zalaegerszeget és az utolsó előtti helyen álló Atomerőmű SE-t csak két győzelem választja el egymástól, és öt csapat, közte az SZTE-Szedeák is hat győzelemmel és hat vereséggel áll. Mindennek azért van különös jelentősége, mert a versenykiírás szerint az alapszakasz első fele, azaz a 13. fordulót követően az első nyolc helyen álló csapat lehet ott a magyar kupa negyeddöntőjében.

Ebből is látszik, gyakorlatilag bárki meg tud verni bárkit ebben a ligában, nincs lefutott meccs – elég csak a hétvégi eredményre gondolni, amikor a hatmeccses nyeretlen szériában lévő Budapesti Honvéd húsz ponttal győzött a Szedeák aktuális ellenfele, a DEAC ellenében. A korábban Szegeden dolgozó vezetőedző, Andjelko Mandics által vezetett debreceniek múlt héten légióst is cseréltek, Rakeem Buckles helyett a szerb Tadija Tadics érkezett, aki két ponttal mutatkozott be a magyar bajnokságban.

Visszatérve a magyar kupára, az biztos, hogy a ma esti meccs győztese ott lesz a negyeddöntőben, és a vesztes számára pedig indulhat a számolgatás. A Szedeák ha vereséget szenvedne Debrecenben, akkor a csütörtöki, Sopron–Oroszlány mérkőzésen a vendégcsapat sikeréért kellene szorítania. Bár mindkét gárda 5–7-el áll, de míg a Soprontól kikapott, addig az Oroszlányt legyőzték Balogh Szilárdék. Az is előfordulhat, hogy négy csapat áll majd 6–7-el, ebben az esetben minitabella dönt majd a sorrend megállapításáról.

A 13. forduló párosítása: Körmend–NKA Pécs, Kecskemét–Paks, Szolnok–Kaposvár. Csütörtök: Sopron–Oroszlány. Péntek: ZTE–Honvéd. A Falco–Alba meccset (108–75) korábban lejátszották.