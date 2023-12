Augusztus 27.

Ekkor kellett utoljára találkozni a vereség érzésével a szegedi labdarúgóknak. Azóta eltelt több mint három hónap, és a csapat tizenegy bajnoki óta veretlen. A parádés sorozatban négy győzelem és hét döntetlen található. Ha valakinek ezzel a remek szériával kapcsolatban esetleg mégis van negatív érzése, az talán az ikszek száma miatt lehet. Valóban soknak tűnik a hét döntetlen, de az utóbbi négy meccsen nem kapott gólt az együttes, sőt a bajnoki mérkőzések majdnem felén, a 17-ből nyolc találkozón érintetlen maradt a Szeged hálója, ráadásul az utóbbi időszakban már meg tudta nyerni a meccseit 1–0-ra, ami előrelépés a korábbi ikszek után.

– Van, aki azt mondja, a legcsúnyább siker az 1–0-s győzelem, én viszont azt válaszolom erre, hogy aki így nyer, annak a legszebb, egyben a legnehezebb is. Nagy dolog valóban, de ennél is talán nagyobb tett, hogy mindössze egy vereségünk van az idei szezonban, az is itthon a Csákvár ellen, azaz idegenben még nem kaptunk ki. Mindez abszolút megmutatja a csapat erejét, egyben összekovácsolja a keretet. Ha a mérkőzés elején szerzed a gólt, mint mi Mosonmagyaróváron vagy a Pécs ellen itthon, akkor az ellenfélnek még mindig marad bőven ideje az egyenlítésre, netán a fordításra, ám mindkétszer megőriztük a vezetést. Illetve tudunk nyerni a 87. percben is, lásd a Budafok ellen. Ezért is mondom azt, hogy jó szellemű játékosok alkotják a keretet – nyilatkozta Germán Tamás, a Szeged-Csanád GA klub- és csapatmenedzsere.

A sikerek már csak azért is értékesek, mert négy játékosra (Óvári Zsolt, Bíró Bence, Prosser Dániel, Magyar Zsolt) nagyon régóta nem számíthat a stáb.

– Aki lehetőséget kap, ugyanazt a szintet képviseli és él is a bizalommal, ezért is hangsúlyozom megint, hogy bő a keret és jó a csapat – tette még hozzá Germán.

A bajnokság őszi 17 mérkőzése lement, ám a tavaszról még előrehoztak egy fordulót: vasárnap 17 órától következik a Kazincbarcika elleni évzáró a Szent Gellért Fórumban.