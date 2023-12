A meccs előtt egy győzelmet szerzett Mosonmagyaróvár vendége volt a négy sikerrel álló Floratom Szeged a férfi asztalitenisz Extraligában.

A Szabó-Vitsek duó bár az első játszmát megnyerte a Gerold-Ócsai duó ellenében, de a következő két játékban fordítottak az óváriak, és végül be is húzták a meccset. Szabó ugyan egyéniben visszavágott Ócsainak egy ötszettes csatában, de Geroldtól kikapott, és Ócsait ugyan legyőzte Vitsek Iván is, de Németh Péter ellenében három játszmában alulmaradt. Ahogy a fiatal Kizakisz Georgiosz is ezt tette Gerold ellenében, míg Németh-tel szemben ugyan nagyot küzdött a szegediek játékosa, de végül 3:2-re Németh Péteré lett a meccs.

A Floratom Szeged így 5:2-es vereséget szenvedett, és másodjára kapott ki ebben a szezonban.

Lukács Levente: – A felsőházi rájátszásért folytatott küzdelemben fontos bajnoki pontokat veszítettünk.

Mosonmagyaróvár–Floratom Szeged 5–2

Férfi asztalitenisz Extraliga, 6. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Szabó, Vitsek.