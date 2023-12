Elérkezett a nagy nap tele remek meccsel. 9 órakor indultak a programok, amelyek 20 óráig eltartanak az újszegedi sportcsarnokban.



A napi program 9 óra: Maxx Autó–RET Vojvodina 6–4 (+45 elődöntő) 10 óra: Amnézia–Eurosweet 2:2, kilencméteresekkel: 0:2 (+45 elődöntő) 11 óra: Vár Söröző–Bárka Szeged (+35 elődöntő) 12 óra: Maxx Autó–Papp Kft. Mezőhegyes (+35 elődöntő) 13 óra: Zengő Alföld–KÉSZ Group (nyílt kategória elődöntő) 14 óra: Szigetépítő–FC Showtime (nyílt kategória elődöntő) 15 óra: +45 döntő: Maxx Autó–Eurosweet 16 óra: +35 döntő 17 óra: teqball bemutató I. rész, egyénik 17.30: gálamérkőzés, Zahorán Edit emlékmérkőzés: Szeged All Star–Magyar válogatott (2010–jelen) 18.30: teqball bemutató, II. rész, párosok 19 óra: nyílt kategória döntő.



+45, 1. elődöntő

Kétszer is vezetést szerzett a RET Vojvodina, kétszer egyenlített a Maxx Autó, majd Koncz Zsolt közelről az utóbbi együttest juttatta vezetéshez. Ezután már egyértelműen a Maxx Autó akarata érvényesült.

Maxx Autó–RET Vojvodina 6–4 (1–2)

Maxx Autó: Németh Viktor – Keresztesi Zoltán, Koncz Zsolt, Tököli Attila, Kádár Tamás, Lapsánszki Tamás, Szabó Attila, Zs. Juhász István, Valkovics Gábor, Némedi Norbert, Bertus Henrik. Csapatvezető: Keresztesi Zoltán.

RET Vojvodina: Horváth Róbert – Bány Tamás, Buknicz Zoltán, Csanádi István, Gabnai Győző, György Béla, Maróti Sándor, Papp Róbert, Major László, Süli László, Sodics Szinisa, Szabó Zsolt, Tóth Albert, Szebehelyi Károly, Tóth Attila. Csapatvezető: Horváth Róbert.

Gólszerzők: Zs. Juhász, Tököli, Koncz Zs. (2), Bertus, Kádár T., ill. Bány, Buknicz, Maróti S., Szabó Zs.

+45, 2. elődöntő

A korábbi szegedi kedvenc, Kenesei Zoltán góljára az egykori debreceni háromszoros bajnok Igor Bogdanovics válaszolt az első tíz percben. A szünet után megint Bogdanovics volt eredményes, majd megint Kenesei, így jöhettek a kilencméteresek. Itt megint Bogdanovics volt az, aki először talált be, majd Kerekes Zsombor révén dőlt el a továbbjutás. A bronzéremért rendezett kilencméteres rúgásokban az Amnézia jobban koncentrált a RET Vojvodinánál (itt is 2:0).

Amnézia–Eurosweet 2–2 (1–1), hetesekkel: 0:2.

Amnézia: Kopschitz Péter – Kemenes Zoltán, Szentágotai Szabolcs, Kovács Szabolcs, Szőke Péter, Kovács Zoltán, Krajczár István, Kothencz Péter, Erhardt Szilárd, Tóth Szabolcs, Sümeghy Balázs, Heffner Gábor, Bódi Attila, Kozma István, Kenesei Zoltán. Csapatvezető: Tóth Szabolcs.

Eurosweet: Milos Andrics – Milente Sztevanovics, Dejan Sztanojev, Alekszandar Lisak, Szinisa Todorovics, Tripolszki István, Nagypál Tibor, Tanács Attila, Mladen Szimendics, Cseri Zoltán, Kerekes Zsombor, Igor Bogdanovics. Csapatvezető: Cseri Zoltán.

Gólszerzők: Kenesei Z. (2), ill. Bogdanovics (2).

+35, 1. elődöntő

Egy védelmi hiba révén Szőke Péter került tiszta helyzetbe, ki is használta. A folytatásban is inkább a Vár Söröző akarata érvényesült, és Alekszandar Jovanovics, valamint Bernát Péter növelte is az előnyét.

Vár Söröző–Bárka Szeged 3–0 (1–0)

Vár Söröző: Tombácz Róbert, Halász Krisztián – Ács Levente, Szőke Péter, Szabó Attila, Völgyi Dániel, Magyar György, Végh Ariel, Podonyi Norbert, Germán Tamás, Fülöp Tibor, Búzási Péter, Mészáros Zoltán, Alekszandar Jovanovics. Csapatvezető: Bodó Attila.

Bárka Szeged: Dénes Zsolt, Kopschitz Péter – Kothencz Péter, Sipos Adrián, Bokányi Balázs, Szabó Tamás, Szlobodnyik Gábor, Péter Sándor, Ferenczi András, Gyimesi Norbert, Papdi Csaba, Szűcs Marcell, Kiszner Antal, Mihály Róbert. Csapatvezető: Bodó Attila.

Gólszerzők: Szőke P., A. Jovanovics, Bernát P.