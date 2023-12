A szegedi csapat házi gólkirálya Mario Sostaric lett, aki a magyar bajnokságban 58-szor, a Bajnokok Ligájában pedig 57-szer volt eredményes. A SuperMario becenévre hallgató játékos parádésan indította az idényt, kilenc gólt lőtt a PSG, az Aalborg és Peliszter ellen is, de sajnos kulcspillanatokban kihagyott néhány hétméterest. Mindentől függetlenül egyik legkiegyensúlyozottabb félidényén van túl szegedi mezben.

Hullámzó őszt tudhat maga mögött a Pick Szeged, hiszen nagy győzelmekből és vereségekből egyaránt jutott a menetrendbe. Az erősségét viszont éppen az adta a csapatnak, hogy egy tizenhárom gólos idegenbeli vereséget követően egy héttel történelmi pontot tudott szerezni Lengyelországban. A mentális erősségre mutatott rá a zágrábi utolsó negyedóra is, amikor kilencgólos hátrányban sem omlottak össze Bánhidiék, hanem megfelezték a különbséget, majd hazai környezetben az elmúlt két Bajnokok Ligája-idény döntősét, a Kielcét az ősz legszínvonalasabb játékával magabiztosan legyőzték.

Tíz csoportmeccs alatt tizenegy pontot gyűjtött idén a Szeged a BL-ben. Pont annyit, amennyit az előző idényben a teljes csoportkör alatt, most viszont annyira kiélezett az A jelű nyolcas, hogy ez még nem jelent megnyugtató továbbjutást. A Pastor-korszak leköszöntével kissé átalakult nyáron a keret. Az érkezők közül viszont berobbant a kezdőcsapatba a német Melsungenből igazolt Kalaras, akinek a küzdeni akarása és játékintelligenciája védekezésben minőségbeli fejlődést hozott, Mackovsekkel és Gaberral megtámogatva. Néhányszor viszont támadásban is megmutatta, a góllövés sem idegen számára, mint ahogy Gaber is előre lépett, hiszen ujjsérüléssel és kiemelkedően játszott november során.

Az ősz másik elit teljesítményét Mikler nyújtotta a kapuban, aki a Kielce elleni hazai, valamint mindkét Peliszter elleni rangadón is pazarul védett. Bajnokikon sem maradt adós a legtöbbször. Imsgard viszont egyelőre még nem rúgta rá az ajtót Szegedre, de az Aalborg elleni bravúrból tizenhárom hárítással vette ki a részét. Nagy Martin BL-ben még nem kapott lehetőséget, de több NB I.-es meccsen is megmutatta már, van benne potenciál, amit a válogatott meghívó is erősít.

Kárpáti őszi munkásságának az egyik legszebb gyümölcseként nem számított ritkaságnak, hogy bajnoki találkozókon egyszerre négy szegedi születésű játékos is a pályán legyen. Sostaric mögött a BL-ben a 20 éves Szilágyi is több lehetőséget kapott, óriási tapasztalatokat gyűjtött. Hozzá csatlakozott még Nagy, Rea és Fekete.

Ahogyan Kárpáti Krisztián is fogalmazott az M1 aktuális csatornának, a csapat előrébb tart annál, amire a legtöbben számítottak szezont megelőzően. Erre az alapra építve reális lehet a továbbjutás a BL-ben, később pedig a magyar bajnokság vagy a kupa megnyerése.