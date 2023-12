December 25-én indul az M4 Sport új vetélkedője, a SzuperPáros, amelyben összesen 48 sportoló méri össze tudását. A 24 páros öt napon keresztül küzd majd, december 25. és 28. között 20 órától az elődöntőket rendezik, majd a finálét december 29-én sugározza a csatorna. Minden elődöntőből a legjobb két legjobb páros jut be a döntőbe, a mezőnyben pedig ott lesz a szegedi súlyemelő olimpikon, Nagy Péter is.

– Fantasztikus a hangulat! Nem készültem külön. Műhelytitkokat nem szabad elárulni verseny előtt, mindenben tökéletesek vagyunk, mi fogunk nyerni – mondta nevetve az előzetesben Nagy Péter, a Szegedi Lelkesedés SK súlyemelője, aki a hétpróbázó Nemes Ritával alkot majd egy párost.

Berkesi Judit és Hajdú B. István köszönti a képernyőn a nézőket december 25-én. A műsor kommentátora már 30 évvel ezelőtt is aktív részese volt az akkori felvételeknek, és az új műsornak is meghatározó szereplője. A csatorna új műsorát december elsején Berkesi Judit mellett, Székely Dávid jelentette be az M1 csatornán.

– Hagyományteremtő szándékkal indítjuk el a SzuperPárost, ahol az ország legkiválóbb sportolói mérik össze tudásukat. Fontos volt számunkra, hogy az ünnepi időszakban az év legfontosabb sporteseményeinek újra élése és az év végi összefoglaló műsoraink mellett, újabb sportközvetítéseken is izgulhassanak a nézők, és az egész család együtt szurkolhasson a karácsonyi vacsorát követően kedvenc sportolóiknak – összegezte a műsor hátterét az M4 Sport csatornaigazgatója, Székely Dávid.

December 25-én tehát indul a SzuperPáros, és Nagy Péter sikeréért szoríthatunk – a feladatokból annyi kiderült, kosárlabdát, dartsnyilat és hokiütőt biztosan ragadnia kell az indulóknak.