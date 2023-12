A mórahalmi torna már túl is van egy rangadón: még az első fordulóban a címvédő DAFC kikapott a másik esélyes JBT-től, amely a második körben nagy nehezen verte meg a Vakegerek együttesét, de hat szerzett ponttal így is vezeti a tabellát. Az A ligában a második játéknap mérkőzései szoros csatákat hoztak, hiszen az öt összecsapáson a legnagyobb különbségű siker csak egy gólos volt – kétszer is –, míg a további három meccsen döntetlen született.

A B ligában több újonc együttest is találhatunk, itt két hibátlan alakulat áll az első két helyen (Nel Trans Kft., Antireflex), miközben a Drink Team még nem szerzett pontot és gólt sem.

Eredmények, 2. forduló, A liga: Idén SE–DAFC 1–2, Young Boys–GLB 2–1, JBT–Vakegerek 4–3, Hintalovak–B2 2–2, Asztalon Villa–KÉSZ 3–3. Az állás: 1. JBT 6 (7–4), 2. Young Boys 6 (6–3), 3. Hintalovak 4 (5–3), 4. Asztalon Villa 4 (6–5), 5. KÉSZ 4 (5–4), 6. DAFC 3, 7. B2 1, 8. Idén SE 0 (3–5), 9. Vakegerek 0 (5–8), 10. GLB 0 (2–5) ponttal.

B liga: MPK sokk–Úgyisapályárafogjuk 0–5, Drink Team–Tiki Taka 0–2, Antireflex–Plés Bagázs 5–2, Azsebajhakikapunk–Ruzsa 1–1, Nel Trans Kft.–Goal Diggers 6–1. Az állás: 1. Nel Trans Kft. 6 (9–2), 2. Antireflex 6 (7–3), 3. Ruzsa 4, 4. Úgyisapályárafogjuk 3 (6–2), 5. Tiki Taka 3 (3–2), 6. Plés Bagázs 3 (6–8), 7. Goal Diggers 3 (3–7), 8. Azsebajhakikapunk 1, 9. MPK sokk 0 (1–8), 10. Drink team 0 (0–7) ponttal.

A következő forduló párosítása, szombat, 16 óra: KÉSZ–Hintalovak (A liga), 16.50: Úgyisapályárafogjuk–Nel Trans Kft (B), 17.40: GLB– JBT (A), 18.30: Goal Diggers–Drink Team (B), 19.20: B2–Young Boys (A), 20.10: Plés Bagázs–MPK sokk (B), 21 óra: DAFC–Asztalon Villa (A), 21.50: Tiki Taka–Azsebajhakikapunk (B), 22.40: Vakegerek–Idén SE (A), 23.30: Ruzsa–Antireflex (B).