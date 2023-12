– Milyen volt a szezon edzői szemmel?

– Az egyik oldalról nézve sikeresnek mondanám, a másik oldalról viszont talán lehetett volna még egy kicsit jobb is különösen néhány meccs miatt, amely döntetlen lett. Ám a szezon vége miatt elégedett lehetek.

– Mi volt a legjobb pillanata vagy meccse ennek a szezonnak?

– A legjobb vagy talán a legérdekesebb is, amely boldog pillanatokat hozott, az a Vasas ellen szerzett négy gólunk volt. A fővárosi csapat nagyon jó ellenfél, a meccs önmagában is remek játékot hozott, és az eső ellenére is nagyon sok néző jött ki a stadionba, ráadásul nagyon fontos sikert arattunk.

– És melyik volt a legrosszabb esemény?

– Ebből kettőt tudnék megemlíteni: az első a Csákvár elleni hazai vereség, a 0–2, amely az egyetlen kudarc volt az egész szezonban. Illetve a Siófok elleni idegenbeli gól nélküli döntetlen, amikor a meccs nagy részében tíz emberrel játszva sem tudunk nyerni. Szerintem ezek voltak a legrosszabb momentumai a csapatnak ebben a szezonban. Mindkét találkozón kialakítottuk a helyzeteket, de ki is hagytuk azokat, ez volt a legnagyobb probléma. Ezeket kell kijavítanunk, és én hiszek abban, hogy tudunk olyan játékost igazolni, aki komoly konkurenciát jelent majd a támadó szektorban.

– A csapat harmadik helye reálisnak mondható?

– Nem beszélnék realitásról vagy helyezésről. Az a kívánságunk és abban hiszünk igazán, hogy mindent lehet még jobban csinálni a következő időszakban. Szerintem ahogy sokszor játszottunk, azt figyelembe véve többet érdemeltünk volna, de ehhez még többet kell dolgozni. Lehetne több pontunk is, és az talán még inkább tükrözné a valóságot.

– Mi a legfontosabb feladat a következő szezonban?

– A legfontosabb kívánságunk az első két hely egyikén végezni, amely a feljutásunkat jelentené az NB I.-be. Ez a kívánságunk, de ez a célunk is. Ahogy már mondtam, muszáj keményebben dolgoznunk, és szükség lenne még jobb riválisokra a különböző posztokon. Megpróbáljuk elérni, és én hiszek abban, hogy meg is tudjuk csinálni, de az is kell, hogy a játékosok elhiggyék, hogy ők is meg tudják csinálni. Minden játékos, minden ember a stadionban ebben hisz, én pedig megpróbálom ehhez alakítani, változtatni a mentalitást. Először magunkban kell hinni, és az utolsó meccs megmutatta, ha mindenki a legjobbját adja, nagyon erős csapat a Szeged-Csanád GA. Jó úton járunk.

– Hogyan telik majd a felkészülés kezdete előtti szünet?

– A legfontosabb, hogy a játékosok elfelejtsék a futballt, és mindenki élvezze a karácsonyi ünnepet. Az utolsó meccs ehhez remek attitűdöt, kiváló emléket adhat. Két hét teljes szünet után egyéni feladatot kapnak a játékosok, majd január elején tesztekkel kezdünk, január 8-ától pedig folytatjuk a közös munkát.