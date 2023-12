Első alkalommal rendeznek Magyarországon ilyen komplex kapuskonferenciát – az egyik megvalósító a korábbi NB I.-es és válogatott-kerettag kapus, Szántai Levente, aki a házigazda Szeged-Csanád GA sportpszichológusaként dolgozik. Elsőre úgy tűnik, elég komoly feladatot vállalt fel a szakember az esemény megszervezésével.

– Az előző évi kapusedző-képzésen a poszt pszichológiájáról tartottam előadást, és ott Farkas Balázs, a Vasas felnőtt csapatának kapusedzője mondta, hogy nagyon jó lenne abból a workshopból eljutni egy konferenciáig. Ezután Király Gáborral és Balajcza Szabolccsal készítettem interjút a kapusok sportpszichológiájáról, és náluk rákérdeztem: mit szólnának ahhoz, ha ilyen módon is összerántanánk a kapusokat? Egy év szervezés, ötletelés, egyeztetés előzte meg ezt a jövő hétfői napot. Sok munka van benne, ez tény és való, viszont egy pozitív utazás is volt, hiszen közben több kapusedzőt, edzőt ismertem meg, a kapusok helyzetébe láttam bele a magyar szakmában. Ahogy közeleg az esemény időpontja, annál jobban várom ezt a hétfőt. Ünnepként tekintek rá, és azt szeretném, ha az odaérkezők hasznos dolgokat tudnának magukkal vinni akár a szakmával, akár a saját emberi oldalukkal kapcsolatban. Akár a kapus szakma iránti érzékenyítésnek is nevezhetném az eseményt – mondta Szántai.

Szegeden kiemelt helyzetben vannak a kapusok, hiszen például a Szeged-Csanád GA posztedzője, Bagdi Ferenc révén éveken keresztül egymással csatázhattak a kapusháború nevű eseményen, most pedig jön ez a kapusedző konferencia.

– Még aktív játékosként éreztem én is Bagdi Feri mellett, hogy névadónkhoz méltóan kellene valamilyen kapus összejövetel, ám két-három évvel ezelőtt még nem volt létjogosultsága a konferenciának. Most kifejezetten jól működött, hogy összhangba kerüljünk a kapusokkal és az edzőkkel, sőt többek között Király Gábor, Balajcza Szabolcs, Köteles László, Prukner László azonnal csatlakozott a kezdeményezéshez. Azaz ezeket a neveket olvasva kiderül, nívós eseményről lehet szó – nyilatkozta Szántai.

A konferenciának Szeged és a Szent Gellért Fórum lesz a házigazdája.

– A klub névadója, Grosics Gyula már eleve azt adta, hogy nálunk legyen megrendezve az esemény. A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes online kapcsolódik majd be, míg a Fehérvár kapusa, Tóth Balázs az esemény másnapján kezdi meg a szabadságát. Fontos elem volt a résztvevők felkészülése és jelenléte, az pedig egyértelmű volt, hogy hol rendezzük meg a konferenciát – jegyezte meg végül Szántai.

Az esemény regisztrációhoz kötött, és szerdán még lehet jelentkezni az MLSZ Oktatási Központ felületén egy űrlap kitöltésével. Az MLSZ egyébként öt kreditpontot ad az eseményen való részvételért az edzőknek.