A romániai Otopeniben rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát. A magyar válogatottba ketten kerültek be Csongrád-Csanád vármegyéből.

Pádár Nikolett hazai medencében melegíthetett az Eb-re, hiszen az elmúlt héten Szegeden, a Tiszavirág sportuszodában rendezték meg a rövidpályás utánpótlás országos bajnokságot. A HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet 17 éves sportolója öt egyéni számából mind az ötöt megnyerte, aranyat nyert 50, 100, 200 és 400 méter gyorson, és 100 méter vegyesen is bajnoki címet szerzett. 50 gyorson ráadásul új korosztályos csúcsot is úszott. Romániában 100, 200 és 400 gyorson szerepel majd. Pádár a 200 méteres távon második helyen áll az európai rangsorban, a többszörös junior világ- és Európa-bajnok így jó eséllyel pályázik egy éremre a felnőttek között is. A romániai Eb-n csütörtökön 100 méteren lesz érdekelt, míg szombaton jön majd a 200, a vasárnapi zárónapon pedig 400 méteren úszik.

A Hód Úszó SE-ből Ugrai Panna is tagja a válogatottnak, és rögtön a nyitónapon be is mutatkozik, hiszen ma az 50 méter gyors előfutamában lesz érdekelt. Összesen négy egyéni számban indul Otopeniben, az 50 gyors mellett szerdán a 100 méter vegyes, másnap a 100 gyors, míg pénteken a 100 pillangó szerepel a vásárhelyi úszó programjában.

Sós Csaba szövetségi kapitány elmondta, Szabó Szebasztian - mint világcsúcstartó és igazi rövidpályás specialista - abszolút éremesélyes, viszont az ő számaiban igazán apró dolgok döntenek. Pádárral kapcsolatban megjegyezte, óriási tehetség, aki folyamatosan fejlődik, rajta kívül pedig a fukukoai világbajnokságon jól szereplőktől, Márton Richárdtól, Kovács Benedektől, Németh Nándortól is lehet számítani jó eredményekre.

A rövidpályás Eb előfutamai minden nap 9 órától kezdődnek, míg a döntőket 17 órától rendezik, az M4 Sport pedig élőben közvetíti a finálékat.