Nemzetközi kempó világkupát rendeztek Törökbálinton, amelyen a szegedi Fekete Harcos Önvédelmi SE Ronin Dojójának harcosai is elindultak. A klub az eredmények alapján a legjobb edzőtermek rangsorában a 65 indulóból a 19. helyen végzett, hiszen összesen 10 arany-, 3 ezüst- és 5 bronzérem jutott az egyesületnek, ráadásul mind a 18 érmet és még további három helyezést is a küzdelmi számokban szereztek meg a sportolók. A versenyzők vezető mestere, a HunKempoKai vezetője, Lovász Gábor is aktívan vett részt a medálgyűjtésben.

Az eseményen részt vett egy másik szegedi klub, a ZR Team is, amelynek két kempósa két aranyéremmel zárt.

A szegediek eredményei, FHÖSE Szeged, Laczó-Jánossy Ádám, gi submission: 3.; nogi submission: 4.; rumble sparring: 4.

Frölich-Jánossy Péter, nogi submission: 1., gi submission: 3.; rumble sparring: 3.

Drexler Adél, nogi submission: 3., gi submission: 5.

Popovits Patrik, gi submission: 1., nogi submission: 1.

Rádai Brenda, gi submission: 1.; nogi submission: 1.; kempó knock-dow: 1.; C viadal (light-kontakt): 2.

Czeglédy Richárd, gi submission: 1.; nogi submission: 1.; kempó knock-dow: 3.; C viadal: ellenfél hiányában kiosztott 1. hely.

Redenczki Attila, gi submission: 2.; nogi submission: 2.; C viadal: ellenfél hiányában kiosztott 1. hely.

Lovász Gábor, formagyakorlat, kemény st.: 1.; formagyakorlat, lágy st.: 1.; formagyakorlat, fegyveres: 1.

ZR Team Szeged, Keserű Zoltán, gi submission: 1.; Rácz István, gi submission: 3.