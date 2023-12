Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke az M4 Sporton ismertette a listákat. A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze, a szavazás december 28-ig tart. Ekkor jelentik be - szintén az M4 Sporton -, hogy kategóriánként kik kerültek be az első háromba.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége 2024. január 8-án az Operaházban rendezi meg az M4 Sport-Az Év Sportolója Gála 2023 díjátadót. A műsor 19.30-tól lesz látható az M4 Sporton.

Szöllősi György emlékeztetett rá: az utóbbi években egyre több sportújságíró vesz részt a voksoláson, az MSÚSZ célja pedig az, hogy az idén is 400 felett legyen a szavazók száma. Hozzátette, hogy most először az egyéni kategóriák mind a 10 jelöltjét meghívják majd a gálára, amelyre díszvendégeket is várnak, köztük Javier Sotomayor kubai olimpiai és többszörös világbajnok, világcsúcstartó magasugrót.

Az MSÚSZ negyedszer díjazza az Év sportpillanatát, az m4sport.hu oldalon található, a szövetség és a sportcsatorna szakértői által összeállított listára a szurkolók szavazhatnak szintén december 28-ig. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek.

Csongrád-Csanád vármegye sportolói három kategóriában érdekeltek: az egyéni sportágak csapatai kategóriában az 500 méteren világbajnoki második férfi kajak kettes van versenyben (az algyői Kopasz Bálint és a Szeged VE-t képviselő Nádas Bence alkotta az egységet), mellette az 500 méteren szintén világbajnoki második férfi kajaknégyes (Nádas Bence és Kuli István a szegediek a kvartettből), valamint ugyanebben a kategóriában van a top 10-ben a vegyes nyíltvízi úszó váltó, amely világbajnoki második helyet szerzett, a csapat tagja volt a HAÁSZ SZUE-ból Olasz Anna, valamint az FTC szegedi sportolója, Fábián Bettina.

Az Év Fogyatékos férfi sportolója címért az ATSK Szeged két paraasztaliteniszezője is versenyben van, Bácsi Bernát mellett Major Endre is ott van a top tízben, valamint a Szegedi Vízisport Egyesület parakajakosa, Suba Róbert. A hölgyeknél az algyői Takács Adél van a top tízes listán.

AZ ÉV SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLT VÁRMEGYEI SPORTOLÓK, AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KATEGÓRIÁBAN

Férfi kajak kettes, 500 m (Kopasz Bálint, Nádas Bence, világbajnoki második)

Férfi kajak, négyes, 500 m (Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Kuli István, Tótka Sándor, világbajnoki második)

Vegyes nyílt vízi úszóváltó (Fábián Bettina, Olasz Anna, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, világbajnoki második)

AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

Bácsi Bernát (asztaliteniszező, szervátültetett)

Major Endre (asztaliteniszező, parasportoló)

Suba Róbert (kajak-kenus, parasportoló)

AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

Takács Adél (atléta, speciális olimpikon)