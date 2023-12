A sportvezető elmondta: több mint ötven év után láthatnak a nézők felnőtt evezős világversenyt Magyarországon.

– A szervezőbizottság Szántó Éva és Pignitzky Borbála vezetésével gőzerővel dolgozik az előkészületeken, szeretnénk maradandó élménnyel megajándékozni a négynapos versenyre kilátogatókat. A Nemzetközi Evezős Szövetség munkatársai az elmúlt időszakban két alkalommal jártak Szegeden, pozitív tapasztalatokkal tértek haza, megállapították, hogy a Szegedi Olimpiai Központ - különösen az elmúlt évek dinamikus fejlesztésének köszönhetően - ideális evezős versenyhelyszín – fogalmazott Cseh Ottó.

Az elnök szerint az előkészületek terv szerint haladnak, sportszakmai szempontból a legfontosabb cél a kvótaszerzés, emellett szeretnének jó rendezők is lenni, megmutatni az évszázados hagyományokkal rendelkező sportág szépségeit.

– Mindenkit szeretnénk viszontlátni április végén, aki valaha evezett Magyarországon, nagyon számítunk a szegediek biztatására és remélem a sportágat még kevésbé ismerők is szép számban látogatnak majd ki a Maty-érre. Számos izgalmas és egyedülálló aktivitással készülünk: lesz egy nagy szurkolói sátor, és az evezős ergométeres diákolimpia döntőjét is a verseny ideje alatt rendezzük meg a parton. Az Európa-bajnokság betétprogramjaként magyar egyetemi nyolcasok sprintversenyen mérhetik össze erejüket – fejtette ki.

Arra a kérdésre, hogy a magyar csapat szegedi szereplését illetően mivel lenne elégedett, Cseh Ottó azt válaszolta: "kvótát kell szereznünk hazai pályán! Annál is inkább, mivel a kontinentális kvalifikáción egyszerűbb, mint Luzernben, a végső pótkvalifikációs regattán. A kvótaszerzésre a kétszeres olimpikon Pétervári Molnár Bendegúznak van a legnagyobb esélye férfi egypárevezősben, de látom, a többi versenyszámra aspiráló válogatott versenyzők is tisztességesen és nagy lelkesedéssel készülnek.

A 2023-as idényt értékelve Cseh Ottó a felnőtt válogatott teljesítményét "erős közepesre" osztályozta, az utánpótlásról szólva pedig azt mondta: "vannak kifejezetten tehetséges versenyzőink". Az utóbbi korosztály fejlesztését hivatott támogatni a jövő évben induló Ezüstnégyes program, amelyet a decemberben fogadott el az elnökség.

Az elnök beszélt a MESZ által készített edzői életpályamodell bevezetéséről és a csónakházak fejlesztésének szükségességéről is, ezen belül a pesterzsébeti Sirály Csónakház hasznosításának újragondolásáról.

– Az evezés nemcsak a fiatalok sportja, tipikusan élethosszig űzhető sportág, amely egyszerre kőkemény sport, egy életen át tartó élmény. Ebben a közegben a fiatal és az idősebb generáció tanul egymástól, nagy szükségünk van rá ebben a rohanó világban – fogalmazott Cseh Ottó.

A MESZ elnöke beszélt a hosszú távú tervekről is, a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjára felkerült Beach Sprint számról, amelyben jövőre országos bajnokságot is rendeznek, és arról is, hogy a 2032-es brisbane-i játékok előtt már erős klubrendszert, a mostaninál jóval nagyobb sportolói létszámot, és egy olyan közeget remél, amelyben megfér egymás mellett a szabadidős és a versenysport, továbbá az erős egyetemi jelenlét.

– Nagyon fontos célnak tartom, hogy 2032-ig nyolcasban is tudjunk kvalifikálni az olimpián, erre legutóbb 1980-ban volt példa. Egyáltalán nem lehetetlen kihívás, hisz Magyarország a 30-as években Európa egyik legerősebb evezős nemzete volt. Összefogással úgy érzem, sikerülni fog – jelentette ki Cseh Ottó.