Hullámzó meccsen szenvedett vereséget az SZTE-Szedeák a Zalagerszeg ellen: a szegediek ezúttal is csak két légióssal játszottak, és ha Ryan Woolridge bevethető, akkor is három külföldije lett volna a Szedeáknak – miközben az A csoport többi 13 csapatánál mindenütt legalább négy légiós játszik. A Szedeák vezetőedzője hangsúlyozta, csak a listavezető Falco, és a Szedeák az a két klub, amelynél nem volt változás a szezon eleje óta – az összes többi csapatnál vagy edzőt, vagy játékos(oka)t cseréltek – mindezek ellenére az SZTE-Szedeák 7 győzelemmel és 7 vereséggel áll 14 forduló után a bajnokságban.

– Gratulálok a ZTE-nek, megérdemelt győzelmet arattak, és gratulálok a saját csapatomnak is, mert végig küzdöttünk! Jól kezdtünk, jó ritmusban voltunk, támadásban viszont rengeteg hibát követtünk el. Irányítónk nélkül játszottunk ma, Noah pedig nem volt friss, az ő pontjai nélkül pedig nekünk nagyon nehéz nyerni. Kulcspillanatokban nem hoztunk jó döntéseket. A DEAC elleni meccs után azt mondtam, az volt a legnagyobb győzelem ebben a szezonban, most látható, miért... Noah is beteg volt, csak két edzésen volt velünk, Bella Ádám is beteg volt, Laluska Bence pedig a válogatottnál volt, így nehéz edzenünk is – ez persze a mi problémánk. Nekünk egyre nehezebb lesz minden mérkőzés. Csak az első helyen álló Falcónál, és nálunk nem volt semmilyen csere: minden más helyen vagy edzőt, vagy játékost cseréltek. Sajnálom, hogy ez a negyedik hazai vereségünk, ha csak kettőt megnyerünk, harmadikok vagyunk... Nekünk segítségre van szükségünk, mert mindenki azt gondolja, szuper az eddigi teljesítményünk. De így nem tudjuk ezt tovább folytatni, nagyon nehéz dolgunk lesz. Ha akarjátok, hogy kosárlabda legyen Szegeden, ahhoz segítségre van szükségünk. Mi a maximum maximumát teljesítettük eddig. Ha valaki azt mondja nekem a szezon előtt, hogy az alapszakasz első felét hét-hattal zárjuk, azonnal aláírom. Biztos vagyok, hogy küzdeni fogunk a szezon végéig, de borzasztó nehéz lesz megmaradni ebben a pozícióban. Boldog új évet kívánok mindenkinek! – összegzett a meccs után Nikola Lazics, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

– Nagyon tisztelem a Szegedet, mert nagyszerű szezont futnak. Ma hiányzott tőlük Woolridge, ami sokat jelentett. Lassan, agresszivitás nélkül kezdtünk, ezt követően becseréltem Németh Ákost, aki nagyszerű munkát végzett. Ő védekezett Noah Locke-on, aki ezt követően csak öt pontot szerzett, Ákos változtatta meg a meccs kimenetelét. Innentől jól működött a játékunk, sok könnyű kosarat szereztünk. Azt nem értem, mi történt a harmadik negyedben, akkor elvesztettük a ritmust támadásban, könnyű helyzeteket engedtünk ellenfelünknek. Végül nyertünk, aminek nagyon örülök! Köszönöm a szurkolóinknak, akik az egész országot átutazták, és biztattak bennünket! A bajnokság minden szereplőjének boldog új évet kívánok, remélem, jobb lesz a 2024-es év, mint a 2023-as volt. – mondta Lubomir Ruzicka, a Zalaegerszeg vezetőedzője.

Mucza Tamás 36 percet játszott a meccsen, ez alatt 15 pont, 4 lepattanó és 3 gólpassz volt a mérlege.

– Gratulálok a Zalaegerszegnek! Nehéz mit mondani... Jól indult a meccs, majd több rövidzárlatunk is volt. Támadásban nem úgy helyezkedtünk, ahogy kellet volna, a védekezésünkkel nem volt nagy probléma. Mindenkinek boldog új évet kívánok! – mondta a szegediek játékosa.

Németh Ákos, a zalaiak játékosa elmondta, nem volt szép meccs, de örül, hogy győzni tudtak Szegeden.

– Nem volt szép mérkőzés. Az elején hagytuk játszani a Szegedet abban a stílusban, amelyikben ők szeretnek játszani. Átfutottak rajtunk, nem volt sem védekezésünk, sem támadásunk. A második negyedben csak hat pontot dobott a Szeged, feljavult a védekezésünk. A harmadik negyedben volt egy kétperces leolvadásunk, amely után hátrányba kerültünk. Rossz széria után jöttünk ide, így boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk, és adtunk a szurkolóinknak egy ajándékot, ha már karácsonyra nem sikerült. Boldog új évet kívánok mindenkinek, sok sikert a Szegednek! – nyilatkozta a ZTE játékosa.

A férfi kosárlabda NB I./A csoportban nem kell sokat várni a folytatásra sem, január első hétvégéjén már ismét pályán a csapatok, az SZTE-Szedeák az Alba Fehérvár otthonában lép pályára a következő fordulóban.